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中華職棒37年例行賽今（31）日進入第2週賽事，本週適逢清明連假，各隊結束今、明2日的2連戰後將休兵1天，4月3日展開5連戰，考驗各隊先發輪值深度。桃猿總教練曾豪駒指出，先發投手輪值已經有安排，目前沒太大問題，土投曾家輝今日在二軍出賽，可望扛下5連戰中1場先發，至於洋投輪替方面，威能帝（Pedro Fernandez）今日已下二軍，新洋投麥斯威尼（Morgan McSweeney）高機率在5連戰迎接初登板。桃猿今日展開與雄鷹的2連戰，休息1天後，4月3日開始客場5連戰，交手富邦悍將、味全龍，將考驗各隊先發投手輪值深度，桃猿總教練曾豪駒表示，在輪值的安排上已經有想法，「整個調度上來講，目前沒有什麼太大的問題。」預定會是輪值一員的曾家輝今日在二軍出賽，主投1局無失分，曾總指出，「他就是準備這週或是下週先發出賽。他的均速其實提升蠻多的，也是我們看到他進步的地方。現在就是看他有沒有辦法把這好的部分，展現在一軍的場上。」桃猿前2戰已經啟用威能帝、艾菩樂（Tyler Eppler），今日輪到新洋投魔爾曼（Kyle Marman ）先發，二軍還有新洋投麥斯威尼，面對5連戰會選擇風火輪還是維持輪值，曾總表示，輪值已經排定，根據官網顯示，威能帝今日下二軍，確定無法在5連戰出賽，麥斯威尼有望在本週迎接初登板。桃猿去年靠著威能帝、魔神龍（Marcelo Martinez，舊譯：魔神樂）全年不停休打下江山，本季僅剩下威能帝，剩下3人都是新合作的洋投，曾總直言，今年會控管威能帝的身體狀況，「他是我們最好的投手，壓制力我們比較放心。當然整體上他這2年他的局數可能比較多一點，也是我們要去密切去觀察他的身體狀況。」曾總進一步指出，艾菩樂、魔爾曼與麥斯威尼能力都很不錯，「整個熱身賽表現下來都蠻平穩的，也是我們今年可以好好的安排輪值這。」雖然曾總沒有明講，但今年使用洋投「風火輪」的策略可能會比往年頻繁。