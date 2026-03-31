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效力日職西武獅的林安可，今（31）日對戰歐力士先發上陣還扛第4棒，第四打席平手時、敲出2分打點關鍵安打，幫助球隊5：3贏球，賽後林安可首度站上英雄訪問台，與翻譯確認後，隨後就用流利日語「哇打喜瓦」開頭，跟西武巨蛋球迷打招呼，「我是從台灣來的安可，請大家多多指教！」沉穩表情讓台灣球迷全笑翻，「不用跳舞笑得好開心」、「跳舞比日語還難」林安可開幕戰並未上場，第2場開始扛下第四棒，連續3場敲安，本場面對歐力士再度先發上陣還扛第4棒，前三打席無建樹，但八局下一二壘有人關鍵打席，一棒打出帶有2分打點二壘安打，擊球初速高達181公里，幫助西武獅超前比分，終場5：3擊敗對手，收下本季第2勝。賽後林安可被選為單場MVP，由於在主場西武巨蛋出賽，林安可也成為今年第一位站上英雄訪問台的西武獅球員，與過往旅日選手相同，林安可也被現場主持人提到希望可以用日語跟現場球迷打招呼。林安可聽聞後與翻譯確認，接著沉穩、流利地以「哇打喜瓦」開頭，隨後說「我是從台灣來的安可，請大家多多指教！」，過程完全沒有卡詞，或是過往在台灣跳舞的尬笑、不知所措的反應，畫面讓台灣球迷全笑翻，「林安可應該會為了不跳舞努力站穩日職」、「安可表示可以不用跳舞太開心了」值得注意的是，林安可高中就讀南英商工時期，雖是體保生，但所屬班級就是應用日語系，如今也有機會在日職一軍舞台展現過往所學，讓球迷大讚他是「南英應用日語科優秀校友！」