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美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊日籍超級球星大谷翔平，即將在主場迎戰克里夫蘭守護者隊的比賽中，以第一棒先發投手兼指定打擊的身分登場。道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）在賽前記者會上對這位二刀流巨星的意志力感到無比讚嘆。羅伯茲強調大谷翔平目前的專注力極高且決心非常堅定，只要是他決定要做的事情就一定會貫徹到底。大谷翔平不僅強勢宣告要以投手身分投滿整個賽季，在指定打擊的角色上也完全不打算休息。回顧大谷翔平的傷病史，他在2023年9月接受了右側手肘手術，並於去年6月正式重返投手丘。今年賽季對他而言意義非凡，這不僅是他睽違3年再度挑戰全職二刀流，更是加盟道奇隊以來的首次完整嘗試。儘管在春訓熱身賽期間僅有兩次登板機會，總計主投8.1局拿下1勝1敗與防禦率3.24的成績，但他卻狂飆了多達15次三振。主帥羅伯茲對此給予高度評價，認為大谷翔平深刻理解自己登板次數有限而充滿危機感，但每次上場都能保持極高的專注力。羅伯茲特別點出大谷翔平本季在變化球的掌控上有了顯著的進化，相較於去年剛傷癒復出時雖有精準的速球但變化球仍待加強的狀況，現在的他已經能將變化球控制得隨心所欲，這也為他投滿整季的目標打下了堅實的基礎。面對大谷翔平誓言投滿整季並挑戰賽揚獎的終極目標，羅伯茲展現出十足的力挺態度。他毫不猶豫地表示，大谷翔平絕對有能力在扮演好指定打擊關鍵角色的同時，強勢競爭象徵投手最高榮譽的賽揚獎。羅伯茲深知大谷翔平總是將球隊的勝利擺在第一順位，但在團隊榮譽之外，擁有想要達成的個人目標也是一件非常正面的事情。羅伯茲也語重心長地強調，想要抱回這座最高殿堂的投手獎項並且順利以投手身分投滿整個賽季，保持身體的絕對健康將會是最核心且唯一的關鍵。