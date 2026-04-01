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美職 3A 賽場今日上演精彩的「台灣味」對決！分別效力於守護者 3A 與小熊 3A 的台裔好手，今日在各自賽事中皆以先發身份出賽並有安打表現，展現火燙近況與出色的攻擊韌性。。其中龍恩更與前中職中信兄弟洋投李博登（Brandon Leibrandt）正面交鋒，成功敲出打點安打，成為今日旅外球員的最佳亮點。在守護者3A擔任先發6棒中外野手的「費仔」費爾柴德，今日展現了全方位的作戰能力。2局下半面對海盜新秀哈靈頓（Thomas Harrington），他擊出初速達154公里的強勁穿越安打，為今日的火燙感暖身。隨後在4局下，費爾柴德展現驚人的選球耐性，與投手纏鬥多達9顆球後選到保送，並隨即展現積極球風，發動盜壘成功攻佔得點圈，最後順利跑回分數。總計費爾柴德今日，打擊三圍上升至亮眼的，持續敲打大聯盟的大門。而在小熊3A擔任先發2棒一壘手的「龍仔」龍恩，今日則遇上了台灣球迷相當熟悉的對手——前中信兄弟洋投。首局面對李博登刻意投高的直球，龍仔毫不畏懼，強行出棒敲出安打。雖然3局上李博登以三振還以顏色，但5局上龍仔在球隊一、三壘有人的得分良機，再度發揮強打本色，頂住壓力敲出關鍵安打送回打點，幫助小熊擴大領先優勢。儘管龍仔目前的打擊率仍有進步空間，但在與前中職洋投的交手中占得上風，確實讓國內球迷為之振奮。