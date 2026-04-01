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目標挑戰世界大賽3連霸的洛杉磯道奇隊在本賽季開局氣勢如虹，道奇隊目前贏下的比賽全數都是精采的逆轉勝，在國家聯盟西區其他4支球隊皆為1勝3敗的狀況下，道奇隊強勢獨居分區龍頭寶座。挾帶著主場道奇體育場的絕對優勢，場上熱戰不斷的同時，場邊球迷似乎也跟著情緒高漲，甚至演變成脫序的暴力衝突，整個觀眾席瞬間陷入大亂鬥。根據英國知名媒體《每日郵報》報導指出，在道奇隊以8：2拿下勝利的開幕戰，觀眾席上爆發了嚴重的肢體衝突，現場球迷互相毆打與拉扯頭髮的大亂鬥場面，讓觀眾席瞬間陷入混亂。雖然引發這場衝突的具體原因與經過目前尚不明確，但兩名大個子女性球迷格外引人注目，其中一人身上甚至還穿著大谷翔平背號17號的專屬球衣，明顯是這位日籍巨星的死忠鐵粉。衝突爆發後，周遭許多球迷試圖上前勸架，包含一名同樣穿著17號球衣的男性，以及另一名身穿道奇隊傳奇已故球星瓦倫祖埃拉（Fernando Valenzuela）34號球衣的男性都加入制止行列，但這場拳頭交加的激烈互毆卻遲遲無法平息。在亂鬥過程中，有一名勸架的男性慘遭另一名男性連續揮拳攻擊，導致他整個人失去重心往後倒在金屬護欄上，而惹事的兩名女性在混亂中依然持續互毆。雖然這起衝突似乎沒有造成致命重傷，但那名無端挨了數拳的男性在影片尾聲被捕捉到臉部稍微流血的慘況，這段宛如場外摔角賽的荒唐影片被附近球迷錄下並上傳至社群平台Instagram，目前已經迅速累積超過200萬次觀看。