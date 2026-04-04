在季後賽附加賽即將到來的關鍵時刻，金州勇士隊傳出球員異動。隨著211公分土耳其中鋒尤爾特塞文（Omer Yurtseven）的第二個10日短考驗合約到期，勇士球團決定不予續約。根據美媒報導，在3日輸給克里夫蘭騎士隊後，根據勇士隊媒《Blue Man Hoop》報導，尤爾特塞文已在更衣室與隊友們感人告別，正式結束這段為期20天的「救火」生涯。
臨危受命支援禁區，更衣室相擁告別
根據《舊金山標準報》記者丹尼·埃默曼（Danny Emerman）的消息，周五晚間勇士在主場以111：118不敵騎士後，尤爾特塞文被目擊在更衣室內與隊友逐一擁抱告別。雖然他在勇士隊的時間並不長，但在球隊面臨嚴重的傷兵危機時，這位土耳其中鋒的職業態度與拚勁顯然贏得了隊友們的尊重。
尤爾特塞文是在3月中旬艾爾·霍福德（Al Horford）與波斯特（Quinten Post）接連受傷後，緊急從發展聯盟里奧格蘭德山谷毒蛇隊徵召而來。
表現亮眼仍不敵現實考驗
尤爾特塞文在勇士隊的最佳表現發生在對陣聖安東尼奧馬刺的比賽，當時他出賽29分鐘，砍下17分、8籃板及4助攻，皆創下賽季新高。然而，隨著明星中鋒波爾津吉斯（Kristaps Porzingis）復出，尤爾特塞文的出場空間遭到壓縮，最終在合約限制下（NBA規定一名球員單季最多只能與同一球隊簽署兩次10日合約），勇士決定不再續約。
他在效力勇士的9場比賽中，場均貢獻3.8分、3.3籃板，投籃命中率為42.3%。
勇士陣容卡位戰 威廉斯與克萊爾脫穎而出
勇士決定放走尤爾特塞文的另一個主因，是隊內兩名雙向合約後衛奈特·威廉斯（Nate Williams）與LJ·克萊爾（LJ Cryer）在近期的優異表現。威廉斯在對陣馬刺一役出戰近47分鐘，攻下18分4籃板，展現驚人體力。
克萊爾在對陣騎士的比賽中替補上陣攻下12分，其中包括在第三節連續命中三記三分球的瘋狂表現。
由於勇士必須在例行賽結束前，從威廉斯與克萊爾中擇一轉為正式合約，以便讓其在附加賽中登場，尤爾特塞文的離隊也為這項名單異動預留了空間。
勇士禁區未來充滿變數
隨著尤爾特塞文離隊，勇士明年球季的禁區佈局仍充滿變數。高齡39歲的霍福德擁有600萬美元的球員選項，而波爾津吉斯與波斯特都將進入自由市場。儘管尤爾特塞文短暫的勇士生涯劃下句點，但他這段時間的傾力相助，已成為勇士在艱難賽季末段一段溫馨的小插曲。
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根據《舊金山標準報》記者丹尼·埃默曼（Danny Emerman）的消息，周五晚間勇士在主場以111：118不敵騎士後，尤爾特塞文被目擊在更衣室內與隊友逐一擁抱告別。雖然他在勇士隊的時間並不長，但在球隊面臨嚴重的傷兵危機時，這位土耳其中鋒的職業態度與拚勁顯然贏得了隊友們的尊重。
尤爾特塞文是在3月中旬艾爾·霍福德（Al Horford）與波斯特（Quinten Post）接連受傷後，緊急從發展聯盟里奧格蘭德山谷毒蛇隊徵召而來。
尤爾特塞文在勇士隊的最佳表現發生在對陣聖安東尼奧馬刺的比賽，當時他出賽29分鐘，砍下17分、8籃板及4助攻，皆創下賽季新高。然而，隨著明星中鋒波爾津吉斯（Kristaps Porzingis）復出，尤爾特塞文的出場空間遭到壓縮，最終在合約限制下（NBA規定一名球員單季最多只能與同一球隊簽署兩次10日合約），勇士決定不再續約。
他在效力勇士的9場比賽中，場均貢獻3.8分、3.3籃板，投籃命中率為42.3%。
勇士陣容卡位戰 威廉斯與克萊爾脫穎而出
勇士決定放走尤爾特塞文的另一個主因，是隊內兩名雙向合約後衛奈特·威廉斯（Nate Williams）與LJ·克萊爾（LJ Cryer）在近期的優異表現。威廉斯在對陣馬刺一役出戰近47分鐘，攻下18分4籃板，展現驚人體力。
克萊爾在對陣騎士的比賽中替補上陣攻下12分，其中包括在第三節連續命中三記三分球的瘋狂表現。
由於勇士必須在例行賽結束前，從威廉斯與克萊爾中擇一轉為正式合約，以便讓其在附加賽中登場，尤爾特塞文的離隊也為這項名單異動預留了空間。
勇士禁區未來充滿變數
隨著尤爾特塞文離隊，勇士明年球季的禁區佈局仍充滿變數。高齡39歲的霍福德擁有600萬美元的球員選項，而波爾津吉斯與波斯特都將進入自由市場。儘管尤爾特塞文短暫的勇士生涯劃下句點，但他這段時間的傾力相助，已成為勇士在艱難賽季末段一段溫馨的小插曲。