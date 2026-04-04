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洛杉磯湖人一哥唐西奇（Luka Doncic）昨日打奧克拉荷馬雷霆重傷倒下，MRI顯示為二級拉傷，根據醫學期刊報告，二級拉傷至少得缺席4至8周時間，代表2周後開打的季後賽首輪，唐西奇也高機率不克出賽，高居西區第3、卻頓失主力球星的湖人淪為人人喊打對象，其中金塊、火箭與灰狼3隊，都想「吃飯、睡覺、打東東（湖人）」。湖人當家球星唐西奇昨戰迎戰強敵雷霆，第三節突破時左腿拉傷，痛苦倒地後已返回更衣室接受檢查，後續沒有回歸，如今檢查報告出爐，不僅剩餘5場例行賽都報銷，還可能缺席4月18日開打的季後賽。唐西奇大腿後側的腿肌拉傷（Hamstring Strain）是相對常見傷勢，運動醫學上通常分為3個等級，其中二級拉傷被歸類在中度，症狀為 肌肉纖維部分撕裂，可能伴隨局部腫脹、瘀血以及明顯的疼痛，球員的爆發力與活動能力會明顯受限。通常需要4至8周的復原時間。湖人儘管昨戰輸給強敵雷霆，目前50勝27敗排在西區第3，但後方的金塊僅有1場勝差，後續排名5、6的火箭、灰狼也還有機會，4隊就戰績上屬於同一梯隊，若湖人以西區第3進入季後賽，高機率就是金塊、火箭與灰狼3選1。如今唐西奇傷勢高機率缺席季後賽首輪，湖人也變成「偽強隊」，尤其與前2的雷霆、馬刺，勝負主宰力有明顯差距，金塊、火箭與灰狼與其首輪遭遇彼此，還不如排在第6打湖人，更有機會闖過首輪。