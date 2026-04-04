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洛杉磯道奇隊「二刀流」巨星大谷翔平在本季重返投打雙修後，開季表現令全美震驚。日前他在對陣克里夫蘭守護者隊的比賽中，繳出6局無失分、僅被敲1安的宰制級表現，順利拿下賽季首勝。這場演出讓紐約媒體資深評論員沙恩（Adam Schein）忍不住在播客節目中直言：大谷翔平的成就早已超越傳奇「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth），甚至領先了「好幾光年」。身為《紐約郵報》（New York Post）播客節目「Schein Time」的主持人，沙恩在節目中激動地表示，大谷翔平正在做的事情完全是「異常」且「不符合邏輯」的。他特別針對美國球界慣用貝比魯斯與大谷做比較的現象提出強烈批評。「貝比魯斯？拜託，別再說了。」沙恩熱血沸騰地表示：「我再也不想聽到有人把大谷翔平跟貝比魯斯放在同一個框架下討論。在現在這個高度進化的棒球時代，這種比較對大谷來說根本是一種侮辱。任何真正的棒球運動迷都該清楚，我們正親眼目睹一件前所未見、歷史上從未發生過的神蹟。」沙恩進一步分析，貝比魯斯雖然也是二刀流的先驅，但在他退役約91年後的今天，棒球運動的競爭強度與技術水平早已發生了革命性的演變。沙恩斷言：「貝比魯斯絕對做不到大谷現在所做的事情，一次都不可能。」他補充道，這並非要貶低貝比魯斯的歷史地位，而是大谷翔平已經進化到另一個層次：「大谷翔平領先貝比魯斯好幾光年。他不是那種常見的『頂尖球員』，他是歷史上最強的棒球選手，甚至放眼整個體壇，他也是那種極少數、站在金字塔最頂端的運動員。在棒球界，他已經沒有任何比較對象了。」截至4月3日為止，大谷翔平雖然在打擊端尚未完全爆發（打率.217、1轟、4打點），但他展現了極佳的上壘率，選到7次保送位居國聯第二，完美達成第一棒開路先鋒的任務。而在投球端，他在3月31日的本季首場先發中，用87球主投6局飆出6次三振，防禦率仍維持在完美的0.00。