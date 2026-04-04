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射手Luke Kennard帶來優質三分並創造空間，成為湖人最完美拼圖。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

湖人王牌Luka Doncic左腿筋二級拉傷，傷停至少4-6周，可能6-8周，例行賽報銷，如果湖人能闖進季後賽第二輪，或許Luka Doncic還有復出可能。一般二級腿筋拉傷平均傷停時間大約35天，每個人情況各有不同。湖人目前戰績50勝27敗西區第三，例行賽剩下5場，依照目前西區排名走勢，如果湖人排名掉到第4，季後賽第一輪可能對火箭，維持第3，季後賽第一輪打灰狼。▲唐西奇（Luka Doncic）因左腿筋二級拉傷，確定例行賽提前報銷。湖人的奪冠機率已從原本的4%斷崖式崩跌至僅剩0.2%。（圖／美聯社／達志影像）火箭和灰狼近況都不好，火箭整季一直打得很掙扎，火箭王牌Kevin Durant跟隊友和團隊似乎沒辦法完美合體，灰狼則受困王牌Anthony Edwards傷病不斷打打停停。Kevin Durant跟隊友之間融合不夠，經常陷入單打局面，這不全然是Kevin Durant個人問題，教練用人和戰術設計，隊友打法球路功能都有牽動影響，火箭去年夏天拿下Kevin Durant一直沒能打出預期爆發和殺傷力。Anthony Edwards是灰狼季後賽贏球保證，灰狼連續兩季打進西區決賽，灰狼證明他們有足夠天賦和競爭力，只要Anthony Edwards保持健康，西區每一支季後賽球隊都得戰戰兢兢面對灰狼。湖人只能抱持沒有Luka Doncic，接下來例行賽如何收尾、拉尾盤，季後賽第一輪不管面對灰狼還是火箭，也有可能是金塊，湖人如何打出更有競爭力籃球。下半季湖人漸入佳境、團隊磨合更好，取決於幾個因素：1、 Luka Doncic進攻端大爆發，三月分湖人打出14勝2敗，Luka場均37.5分，投籃命中率4成92，三分命中率3成92。Luka出色進攻狀況和超級三分手感帶動湖人進攻，讓湖人更有底氣。2、LeBron James自我調整，切換成湖人第三人，專注打好防守，放棄更多球權和戰術角色，把無球打得風生水起。LeBron三月場均18.5分，每場只出手12.7次，投籃命中率5成6，LeBron防守強度和協防能力一直持到第四節都讓人明顯感受。3、角色球員全面提升，湖人板凳得分還聯盟倒數，但幾個重要角色球員都在全面進化提升。替補長人Jaxson Hayes攻防更自在高效，射手Luke Kennard帶來優質三分並創造空間，成為湖人最完美拼圖，Marcus Smart防守帶動性和作用展現領袖價值，八村壘經常有神來之筆命中關鍵外線，Jake LaRzvia投籃起伏，但努力成為防守工兵，打好防守成為輪換主力。湖人教練JJ Redick連續兩季帶領湖人打出至少50勝戰績，這是湖人從Phil Jackson執教以來最佳表現，現在湖人少了傷停至少4-6周Luka Doncic，得看JJ Redick怎麼表演和調整。湖人現在有打出更強韌防守和等級本錢，沒有Luka Doncic每場33.5分超級火力和單打支撐，湖人得切換回到雙巨頭模式，讓LeBron James +Austin Reaves聯手帶隊，防守、團隊、三分球是湖人想要闖過季後賽，第二輪等待Luka Doncic傷癒歸來唯一途徑。LeBron James、Marcus Smart、Jaxson Hayes、Jarred Vanderbilt、Jake LaRavia都能打出頂級防守表現，Austin Reaves也是水準又聰明防守球員，這是湖人必須要建立起來的季後賽心態，季後賽籃球除了王牌球星關鍵單打+完美團隊深度+致命三分球火力，最重要贏球底氣還是要靠防守。41歲LeBron James又重新成為湖人掌舵者和第一領袖，命運難料，湖人季後賽需要一個奇蹟，LeBron James也再次取得證明自己是史上獨一無二球員機會。期待JJ Redick執教用人表現和戰略，只有在這種劣勢和逆境中贏球過關，才是證明執教能力最好展示。