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台灣桌球一哥「沉默刺客」林昀儒今（4）日在澳門世界盃男單8強賽中，以4：1擊退日本名將張本智和，挺進四強。這場巔峰對決不僅讓球迷熱血沸騰，更引來42歲的前中國男桌名將郝帥高度評價。郝帥在直播節目中直言，林昀儒與張本智和是目前「外協選手（非中國籍選手）中，中國球員的最大對手」，其大賽意志力甚至超越了奧運銀牌得主莫雷加德（Truls Möregårdh）。郝帥在直播節目中表示，今天林昀儒對張本智和的這場比賽相當有看點，因為這兩人應該是「外協選手中，對於中國球員威脅最大的對手。」「中國球員們肯定也是這麼想的，外協頭號對手肯定是他們兩人。」郝帥甚至說莫雷加德的球也不如林昀儒和張本，「之所以他們兩人威脅最大，就是因為他們的氣質，從大賽中的意志品質相當頑強。」郝帥表示，從成績也能看出端倪，兩屆奧運會能從樊振東手上能拿3局的就只有林昀儒和張本，雖然莫雷加德打進過決賽、拿下銀牌，但只從樊振東手裡拿1局。而張本智和在巴黎奧運以3：4惜敗，林昀儒則是東京奧運3：4惜敗。「能跟樊振東打到第7局談何容易啊？就他們兩個能和樊振東到3（拿下3 局）。」郝帥直言打到第7局就是伯仲之間了，而莫雷加德1：4被紳士橫掃，屬於完敗。回顧今日戰況，身為大會第6號種子的林昀儒與第4號種子張本智和狹路相逢。首局雙方激戰至10：10平手，張本智和雖以14：12險勝拔得頭籌，但林昀儒隨即展現恐怖的調整能力。從第二局開始，林昀儒分別以11：5、11：7、11：9連拿三局反超聽牌。關鍵第五局，林昀儒更是打出5：0的神級開局，迫使張本智和在混亂中因發球違例提出挑戰（TTR視頻軌跡顯示挑戰失敗），最終林昀儒以11：4收下比賽，大比分4：1強勢晉級四強。張本智和在輸球後，世界盃戰績停留在連續兩年止步8強，未能重現2019年奪下亞軍的輝煌。反觀林昀儒，在接連擊敗國乒小將溫瑞博與宿敵張本智和後，狀態正值巔峰。