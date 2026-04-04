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中華職棒富邦悍將昨（3）日在主場開幕戰以3：2擊退樂天桃猿，先發投手李東洺主投5局失2分，最後無關勝敗，談到前役的表現，李東洺今（4）日坦言，投球時很興奮，有點控制不住自己，他透露隊友跟他說第一球很重要，「結果我就往人丟（觸身球）！可能是太興奮，第一顆我就想要用力丟，結果腳打滑，然後就往人去了。」目前悍將以3勝1敗排在聯盟首位，李東洺說，今年的團隊守備很有感，讓他安心去對付打者「從熱身賽開始，打出去的球就很明顯可以進入到守備範圍。」李東洺昨日在主場開幕戰擔任先發投手，主投5局失2分，用86球，被敲出3安，另外送出4次三振、2次四壞，最後無關勝敗。悍將總教練後藤光尊昨日賽後指出，李東洺的投球從首局開始，就有點不像平常的樣子，「開賽時稍微顯得有點綁手綁腳、靜不下心來，一直到最後感覺都沒能完全穩定下來。」李東洺今日受訪時表示，「因為昨天是第一場比賽，會想要表現好，又比較興奮一點，就有點控制不住自己。」他認為以結果來說是還不錯，「但是我覺得狀態是沒有進到自己的節奏，就有點丟球而已的感覺。」李東洺認為，難得可以投主場開幕戰，加上球隊氣勢好，會希望自己拿出該有的表現，「一直在想這些事情，比較沒有辦法太專注在自己的投球上面。」談到投主場開幕戰，李東洺說感覺是算被賦予一種很重要任務，「第一場比賽當然希望要贏球，加上我們正處於氣勢不錯的狀態，就會想要好好的表現。」李東洺笑說，因為是10週年開幕戰，隊友有交代第一顆球很重要，「結果我就往人丟（觸身球）！可能是太興奮，第一顆我就想要用力丟，結果腳打滑，然後就往人去了。」李東洺認為今年球隊最不同的地方是守備，「從熱身賽開始，打出去的球就很明顯可以進入到守備範圍。」李東洺談到中外野手邦力多，「我覺得他真的是蠻安定的，每次打到中外野，看到他接球的樣子，會覺得很穩，我覺得這對我來講，可以很自在去對付打者的一個原因。」悍將目前牛棚防禦率仍是完美的0，給予先發投手非常多信心，李東洺說，「其實我覺得我們牛棚一直以來都很好，大家會互相應援、打氣，希望接下來狀態繼續保持、一直延續，不要太快掉下來，這是我們努力的方向。」