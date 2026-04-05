我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職籃（NBA）例行賽丹佛金塊隊今（5）日與聖安東尼奧馬刺隊上演了一場史詩級的延長激戰。金塊隊當家球星約基奇（Nikola Jokic）全場狂轟40分與13助攻及8籃板的準大三元數據，帶領球隊在延長賽中以136：134氣走馬刺，不僅成功踢館，更強勢斬斷了馬刺隊近期的11連勝傲人紀錄。這場逆轉秀也讓馬刺隊吞下過去30場比賽以來的僅僅第3場敗仗。本場比賽的正規時間尾聲充滿戲劇張力。金塊隊前鋒戈登（Aaron Gordon）在第四節剩下最後6.2秒時挺身而出，放進關鍵的追平分。隨後在防守端，他更成功逼迫馬刺隊天才狀元文班亞馬（Victor Wembanyama）在最後一擊失手，硬是將比賽拖入延長加賽。除了約基奇（Nikola Jokic）的狂暴演出，金塊隊布勞恩（Christian Braun）也挹注了21分，強森（Cameron Johnson）拿下17分，穆雷（Jamal Murray）繳出15分與10助攻的雙十成績，而關鍵功臣戈登同樣有15分進帳。儘管馬刺隊慘遭逆轉，但文班亞馬（Victor Wembanyama）依然展現了極致的統治力，全場狂砍34分與18籃板及7助攻與5阻攻的全面數據。馬刺隊卡斯爾（Stephon Castle）也有20分進帳，瓦塞爾（Devin Vassell）與尚帕尼（Julian Champagnie）則各貢獻18分。卡斯爾在第二節中段的三分打曾幫助球隊取得57比44的多達13分領先，這也是他們整場握有的最大優勢。比賽來到第四節剩下9分08秒時，文班亞馬的得分讓馬刺隊取得107：96的領先。本賽季馬刺隊在第四節取得雙位數領先時，原本擁有48勝2敗的絕對宰制力，但最終卻吞下敗仗，且其中兩場敗仗竟然都是拜金塊隊所賜。回顧3月12日的交手，金塊隊同樣是在第四節克服了13分的落後，硬是從馬刺隊手中搶走勝利。