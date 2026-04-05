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▲談到與約基奇的對抗，文班亞馬感嘆：「這顯然和對陣大多數球隊不同，我的意思是，他們擁有一位世界上最好的進攻球員。」（圖／取自NBA X）

▲ESPN與NBA官方在賽後紛紛分享兩人對位與賽後致意的照片，並以「小丑（Joker）與外星人（Alien）」來形容這場跨世代的對決。（圖／取自NBA X）

NBA美國職籃（National Basketball Association）賽場今（5）日上演一場史詩級的中鋒大戰！丹佛金塊隊在主場歷經延長賽，以136：134驚險擊敗聖安東尼奧馬刺隊。金塊當家球星約基奇（Nikola Jokic）全場狂轟40分並送出13次助攻，更寫下NBA史上首位達成「40分、10助攻且0失誤」的中鋒紀錄；賽後馬刺天才狀元文班亞馬（Victor Wembanyama）也心服口服地表示，約基奇就是「世界上最好的進攻球員」。約基奇今日出戰43分鐘，25投13中，罰球線上15投13中，繳出40分、8籃板、13助攻、3阻攻的統治級數據。根據金塊官方統計，約基奇成為NBA歷史上第一位單場拿下至少40分、10助攻，且全場沒有發生任何失誤的中鋒。隊友阿龍戈登（Aaron Gordon）賽後對約基奇的表現讚不絕口，特別點名他的招牌拋投：「太不可思議了，他擁有NBA最強的拋投。身高213公分還能這樣投，幾乎是無解的，尤其還是在文班亞馬頭上完成，簡直離譜。」馬刺隊雖然落敗，但「外星人」文班亞馬的表現同樣驚人，出賽39分鐘貢獻34分、18籃板、7助攻及5阻攻。他也成為自1999-2000賽季歐尼爾（Shaquille O'Neal）MVP賽季以來，首位能在連續三場比賽中累計達成100分、50籃板、10助攻與10阻攻的球員。談到與約基奇的對抗，文班亞馬感嘆：「這顯然和對陣大多數球隊不同，我的意思是，他們擁有一位世界上最好的進攻球員。」他認為這是一場非常有意義且有趣的測試，面對一支正在為爭冠目ESPN與NBA官方在賽後紛紛分享兩人對位與賽後致意的照片，並以「小丑（Joker）與外星人（Alien）」來形容這場跨世代的對決。數據媒體PolymarketHoops也指出，能在面對文班亞馬防守下多次砍下40分以上的球員，目前聯盟中僅有約基奇與柯瑞（Stephen Curry）達成。這場比賽不僅展現了現役最強球員的底蘊，也讓人看見了未來巨星的無限潛力。隨著金塊取勝，他們繼續穩固在西區的領先位置，而約基奇這場「0失誤」的史詩表現，無疑為他的MVP競爭之路再添重磅籌碼。