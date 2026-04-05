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▲丹佛金塊隊在主場歷經延長賽，以136：134驚險擊敗聖安東尼奧馬刺隊。金塊當家球星約基奇（Nikola Jokic）全場狂轟40分並送出13次助攻，更寫下NBA史上首位達成「40分、10助攻且0失誤」的中鋒紀錄。（圖／取自NBA X）

▲ESPN與NBA官方在賽後紛紛分享兩人對位與賽後致意的照片，並以「小丑（Joker）與外星人（Alien）」來形容這場跨世代的對決。（圖／取自NBA X）

NBA美國職籃（National Basketball Association）賽場今（5）日上演了一場足以載入史冊的強強對話！丹佛金塊隊在主場歷經延長賽苦戰，最終以136：134逆轉險勝聖安東尼奧馬刺隊。賽後，金塊隊教練大衛·阿德爾曼（David Adelman）對陣中球星約基奇（Nikola Jokic）與馬刺天才狀元文班亞馬（Victor Wembanyama）的表現給予極高評價，直言這場對決展示了籃球運動的最高水平，甚至笑稱：「我願意自掏腰包買票看這兩個人打球！」這場比賽被視為現役最強中鋒與未來統治者的正面交鋒。約基奇全場展現出不可思議的進攻手感，尤其在關鍵時刻頂著文班亞馬的長臂投進致勝拋投；而文班亞馬則以驚人的覆蓋率和防守威懾力讓金塊吃足苦頭。阿德爾曼教練在賽後記者會上難掩興奮：「這對體育界來說是件好事。你可能在好幾個世代裡，都見不到這兩種類型的球員出現在同一個賽場。約基奇上場時看起來已經很高大了，但在文班亞馬面前，他跳球時看起來簡直像個後衛。」他強調，兩人截然不同卻同樣精彩的打法，是給球迷最棒的盛宴。除了球星對決，阿德爾曼特別點名讚揚前鋒戈登（Aaron Gordon）的防守表現。戈登在第四節與延長賽中，憑藉出色的身體素質與腳步，成功限制了文班亞馬的發揮。「戈登是一個獨特的防守者。面對文班亞馬，一旦他跳到空中，身高就不是重點了，你必須進入他的防守圓柱體，讓他感到不舒服。」阿德爾曼透露，為了讓戈登在末節有充沛體力且不陷入犯規麻煩，球隊在比賽早期做了大量換防佈局，而這項策略在最後關頭收到了奇效。金塊小將克里斯蒂安·布勞恩（Christian Braun）今日外線火力全開，投進職業生涯新高的5顆三分球。阿德爾曼認為布勞恩在腳踝受傷後，爆發力已完全恢復，「當對手包夾我們的球星時，外圍球員必須果斷出手。如果你猶豫而選擇強切，文班亞馬就在那等著封蓋你。布勞恩今晚完全沒有猶豫，這正是我們需要的。」目前西區第3到第6名的爭奪進入白熱化。儘管金塊已達成單季50勝的里程碑，並正衝擊西區第3，但阿德爾曼對球隊戰力展現出極大信心。「雖然擁有主場優勢能讓生活更輕鬆，但我對這支球隊在客場贏球的能力充滿信心。」他強調，相比於最終的種子順位，球隊在賽季末展現出的競技狀態與戰術執行力，才是迎接季後賽、挑戰衛冕的關鍵。