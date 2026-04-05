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丹佛金塊隊今（5）日在主場與聖安東尼奧馬刺隊上演了一場充滿「季後賽氛圍」的史詩大戰，最終金塊歷經延長賽以136：134驚險取勝。賽後，金塊當家球星約基奇（Nikola Jokic）不僅對比賽強度表示肯定，更高度評價了馬刺天才狀元文班亞馬（Victor Wembanyama），直言現在是籃球迷關注NBA最好的時代。目前馬刺隊位居西區第2，過去兩個月表現極其穩健。約基奇坦言，這場比賽從首節後就進入了季後賽標準的強度。談到與文班亞馬的對決，約基奇再次重申了他對這位年輕新星的敬意。「我以前就說過，他會改變這個聯盟、改變這項運動，我至今仍堅持這個觀點。」約基奇表示，雖然聯盟目前天才雲集，甚至讓人有些「審美疲勞」，但他認為文班亞馬具備成為籃球史上最獨特球員的潛力，「我以前就說過，現在的聯盟天才雲集，每晚都有精彩的對決。身為籃球迷，現在是關注NBA最好的時代。我喜歡和每個人競爭，對他並沒有什麼特殊的。」面對文班亞馬驚人的防守覆蓋範圍，約基奇透露自己在個人打法上做了一些微調：「唯一的調整就是投籃時增加了一點弧度。」他在加時賽剩餘9秒時投進關鍵拋投，幫助球隊鎖定勝局。他笑稱當時並未過多關注計時器，而是憑藉對拋投技術的信心果斷出手。此外，約基奇也特別讚揚了搭檔戈登（Aaron Gordon）的防守表現，稱其為聯盟中最全能的防守者之一，「他不只是防守文班亞馬出色，他能對位從福克斯（De'Aaron Fox）到恩比德（Joel Embiid）的所有位置，今晚他的表現棒極了。」比賽中另一個激勵全隊的瞬間，是明星後衛穆雷（Jamal Murray）在關鍵時刻為了救球，不顧一切衝進觀眾席。約基奇對此表達了極大敬意：「Jamal是一個真正的競爭者。今晚這是一次頂級的防守投入，為我們贏得了額外的進攻機會。這是一個偉大的回合。」約基奇同時也強調了角色球員信心的重要性，特別點名布勞恩（Christian Braun）要果斷出手，「只要你在空位，就必須保持進攻性，空位的人就是正確的選擇。」隨著這場關鍵勝利，金塊隊已豪取八連勝。約基奇指出，球隊目前已學會如何調整，無論狀態好壞都能找到贏球的方法。在例行賽最後的衝刺階段，每一場比賽都關乎季後賽排名與主場優勢，金塊將全力保持這股勢頭。