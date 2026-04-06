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▲巴斯托尼（Alessandro Bastoni）關鍵戰染紅離場，成為比賽轉折點之一，義大利防線全面崩潰。（圖／路透／達志影像）

▲義大利足協主席格拉維納（Gabriele Gravina）長期執政備受批評，管理失序被視為國家隊崩盤主因。（圖／美聯社／達志影像）

義大利足球的天空，徹底蒙上了厚重的陰霾。在世界盃資格賽附加賽的PK大戰中以1：4不敵世界排名第65位的波赫，藍衣軍團創下了世界足壇的恥辱紀錄，成為史上第一支連續三屆無緣世界盃的前冠軍球隊。當多納魯馬(Gianluigi Donnarumma)的淚水浸濕了球衣，當巴斯托尼(Alessandro Bastoni)關掉社群媒體評論狼狽離場，這個曾四度捧起大力神盃的足球強國，正經歷著近代以來最徹底的沉淪，而這場沉淪，從來都不是偶然。誰該為這場足球災難負責？答案絕對不是單一球員的失誤或某任主帥的無能，而是足協失序、聯賽衰落、青訓潰敗與球員失魂共同交織出的悲劇。最大的反差，莫過於豪華陣容與恥辱戰績的嚴重割裂。根據德國轉會市場(Transfermarkt)的數據顯示，義大利國家隊總身價高達8.34億歐元，穩居無緣世界盃球隊的榜首，是第二名丹麥的兩倍之多，更是苦主波赫的數倍。手握如此頂級配置，坐擁義甲諸強的人才底蘊，義大利卻從2006年世界盃奪冠的巔峰一路滑坡；2010年與2014年小組賽出局，接著2018年、2022年、2026年連續三屆於外圍賽出局。長達12年與世界盃正賽絕緣，四星榮光徹底淪為過往雲煙；更諷刺的是，目前世界排名第12位的他們，甚至不如排名80名開外的古拉索或紐西蘭能站上世界盃的舞臺。義大利足協的管理亂象與領導層的不作為，是一切問題的核心癥結。執掌足協多年的主席格拉維納(Gabriele Gravina)已成眾矢之的。前尤文圖斯高層莫吉(Luciano Moggi)直言不諱地揭露，格拉維納死死抓住權力不放，全靠委員會裡的朋友保駕護航。連續三屆無緣世界盃、兩次歐洲盃表現慘澹，格拉維納卻始終拒絕辭職。格拉維納的頑固直接導致國家隊陷入「換帥、失利、再換帥」的惡性循環。四年間更換了四任主帥，政策朝令夕改，毫無長期重建規劃。加圖索(Gennaro Gattuso)去年6月接手時，簽下的竟是「晉級世界盃就續約」的短約，這種急功近利的用人邏輯註定無法帶領球隊走出泥淖。如今加圖索黯然離任，布馮(Gianluigi Buffon)也卸下領隊職務，國家隊帥位懸空，而新任主帥人選還要等足協主席塵埃落定後才能討論。更致命的是足協對青訓的長期漠視。2010年由巴吉歐(Roberto Baggio)制定的青訓改革方案因資金問題遭擱置，球探網路與教練培訓體系近乎癱瘓。青訓註冊人數從2006年的200萬暴跌至2023年的72萬，本土新秀在義甲的出場率僅剩32%，位列歐洲五大聯賽墊底，人才斷層的苦果，終究只能由國家隊來吞下。如果說足協是核心癥結，那麼義甲聯賽的衰落便是義大利足球沉淪的土壤。莫吉直言義大利擁有世界上最差的聯賽之一，這絕非危言聳聽。義甲轉播收入不足英超的三分之一，中小俱樂部只能依賴老將和低價外援續命，外援佔比超過68%，中下游球隊的鋒線被南美與非洲球員壟斷，本土前鋒甚至需要靠歸化球員來救急。諷刺的是，雖然義甲有5支球隊躋身歐冠正賽，卻難以培養出能在國家隊獨當一面的核心。曾經支撐國家隊的「尤文幫」早已瓦解，布馮、博努奇(Leonardo Bonucci)、基耶利尼(Giorgio Chiellini)的鋼鐵防線不復存在。如今接班的「國米幫」卻在生死戰搞砸了一切，巴斯托尼紅牌下場直接導致局勢崩盤，迪馬爾科(Federico Dimarco)全場低迷，埃斯波西托(Pio Esposito)不僅錯失必進球更在PK大戰罰丟點球。義甲聯賽競爭力的衰退，讓國家隊失去了最堅實的人才後盾。而壓垮藍衣軍團的最後一根稻草，則是球員自身的心理崩盤與鬥志缺失，連續三屆在附加賽出局，PK大戰屢戰屢敗，義大利球員的抗壓能力早已蕩然無存。中場斯皮納佐拉(Leonardo Spinazzola)坦言，自己為國家隊效力9年卻從未參加過世界盃，這場失利是一場揮之不去的噩夢。隊長多納魯馬在社群寫下的痛心字句，難掩球隊在關鍵時刻的疲軟。這已經不再是我們熟悉的義大利隊，他們身上沒有了馬爾蒂尼(Paolo Maldini)或卡納瓦羅(Fabio Cannavaro)那種不屈的鬥志與靈魂，只剩下基於過往榮譽的空洞炒作。如足球知名記者霍恩卡索(James Horncastle)所言，每次失敗都有其必然，從2017年未及時開除文圖拉(Gian Piero Ventura)，到2022年若日尼奧(Jorginho)罰丟關鍵點球，如今的失利，只是多年積弊的總爆發。