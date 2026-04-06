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▲湖人當家球星唐西奇MRI檢查結果出爐，確定為左腿腿後肌二級拉傷，剩餘例行賽全數報銷，出賽數停留在64場，爭奪年度MVP再度夢碎。（圖／美聯社／達志影像）

美國職籃（NBA）洛杉磯湖人隊在3月份好不容易找到詹姆斯（LeBron James）與里夫斯（Austin Reaves）及唐西奇（Luka Doncic）在進攻端的完美共存模式，但這股氣勢卻因為唐西奇與里夫斯預計將缺席剩餘例行賽甚至更久而戛然而止。在競爭激烈的西區聯盟中，要保住第3種子的寶座如今變得更加困難。面對這項嚴峻挑戰，高齡41歲的詹姆斯給出了最直接的評估，他坦言球隊絕對無法取代這位最有價值球員候選人的空缺，但所有人都必須在唐西奇缺陣期間挺身而出彌補戰力。根據《The Athletic》記者莫瑞（Law Murray）的報導，詹姆斯在受訪時談到失去唐西奇的影響時直言不諱地表示：「那是無法填補的。我的意思是，你有一個場均將近35分與8助攻及7籃板的傢伙，做著他正在做的那些事情。你無法取代那一點，甚至不能嘗試去填補。我認為這取決於我們所有人，無論誰在陣容中，都要提升個人的表現並一起打出好球。」詹姆斯進一步強調了球隊接下來必須堅守的關鍵鐵律：「我們要找出防守成功的方法，在進攻端讓球流動起來。然後保持相同的關鍵，顯然就是不發生失誤，限制對手的快攻得分，限制對手的進攻籃板。為了贏球，我們還有很多關鍵的事情需要去執行。」儘管面臨雙核心報銷的殘酷打擊，詹姆斯依然堅信湖人隊能夠強勢收尾，爭取以第3種子之姿進入季後賽。他霸氣表示：「這顯然會是完全不同的比賽。但我們的關鍵和求勝的決心依然不變。我相信我們仍然有機會拿下第3種子。」然而湖人隊接下來的賽程並不輕鬆，他們將接連迎戰衛冕軍奧克拉荷馬城雷霆隊以及仍在為季後賽席次奮戰的金州勇士隊與鳳凰城太陽隊。回顧湖人隊上一場面對雷霆隊的比賽，絕對是一次慘痛且令人挫敗的經歷。他們不僅狂輸對手高達42分，更在這場比賽中同時折損了唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）兩員大將。面對這場原本被視為實力指標的對決，雷霆隊無情地證明了雙方並不在同一個檔次，但詹姆斯坦言他早就清楚這支衛冕軍的實力，對於比賽結果並不感到意外，接下來所有隊友都將指望這位或許是史上最偉大的球員帶領他們度過這段渾水期，期盼能撐到雙星歸隊的那一天。