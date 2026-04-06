2026NCAA男籃錦標賽即將迎來最終高潮！康乃狄克大學（UConn）與密西根大學（Michigan）將於印第安納波利斯的盧卡斯石油體育場展開頂尖對決，爭奪全國冠軍頭銜。康乃狄克正挾帶衛冕氣勢尋求近4年內的第3座冠軍，而密西根則力拚自2000年以來十大聯盟（BigTen）的首座男籃金盃，這場充滿話題性的強強對話絕對不容錯過。《NOWNEWS》也整理直播、賽程、戰力分析等資訊提供讀者參考。
NCAA冠軍戰賽程與台灣時間
美國時間：4月6日(星期一)晚上8點50分。
台灣時間：4月7日(星期二)上午8點50分。
轉播平台：TBS、TNT、TruTV(美國轉播頻道)。
2026 NCAA男籃冠軍戰康乃狄克VS密西根 比賽資訊與直播平台
對戰組合：康乃狄克大學(UConn)對決密西根大學(Michigan)。
比賽時間：美國東部時間4月6日星期一晚上8點50分。
比賽地點：印第安納波利斯(Indianapolis)的盧卡斯石油體育場(Lucas Oil Stadium)。
電視轉播：TBS、TNT與TruTV。
串流平台：DirecTV、YouTubeTV以及HBOMax(無廣告方案)。
NCAA男籃冠軍戰賽事背景與戰力分析
📍密西根大學(Michigan)
晉級之路：在四強賽中以91比73大勝亞利桑那大學(Arizona)，這是球隊自2018年以來首次重返冠軍戰。
戰力優勢：密西根在本次錦標賽前5場比賽中，場均勝分高達21.6分，狀態極佳。當他們三分球手感火熱(對陣亞利桑那時命中率44.4%)且施加高壓防守時，幾乎無人能敵。
歷史意義：若順利奪冠，將是自2000年密西根州立大學(Michigan State)奪冠後，十大聯盟(Big Ten)球隊首度拿下男籃全國冠軍。根據KenPom預測密西根將以77比70獲勝，DraftKings也開出密西根讓6.5分的盤口。
📍康乃狄克大學(UConn)
晉級之路：四強賽以71比62擊敗伊利諾大學(Illinois)，全場僅發生4次失誤，展現極高穩定度。
戰力優勢：這支傳統強權正尋求在近4個賽季內奪下第3座全國冠軍，這將是隊史第7冠。球隊的優勢在於豐富的冠軍經驗與節奏控制，若能迫使密西根進入半場陣地戰而非轉換快攻，將是他們的最大贏面。
NCAA男籃冠軍戰焦點球星與陣容一覽
📍密西根大學陣容焦點
雅克塞爾倫德博格(Yaxel Lendeborg)：大四前鋒兼十大聯盟年度最佳球員，雖在四強賽遭遇腳踝與膝蓋傷勢，但預計冠軍戰將帶傷上陣。他能恢復多少功力是密西根的最大變數。
禁區雙塔：小莫雷茲強森(Morez Johnson Jr.)與阿代馬拉(Aday Mara)組成全國最具統治力的前場陣容之一。
教練：達斯蒂梅(Dusty May)將在距離自己高中打球地點僅75英里處，挑戰生涯首座全國冠軍。
📍康乃狄克大學陣容焦點
塔里斯里德(Tarris Reed)：本場比賽將迎戰前東家(他在2024年朱萬霍華德被解雇後從密西根轉學至康乃狄克)。
布雷倫穆林斯(Braylon Mullins)：大一新生，與塔里斯里德在四強賽合砍32分。他的高中母校距離本次決賽場地僅20多英里。
亞歷克斯卡拉班(Alex Karaban)：大四前鋒，擁有兩座冠軍經驗，是球隊的重要核心。
索羅波爾(Solo Ball)：四強賽上場29分鐘僅發生1次失誤，表現穩健。
教練：丹赫爾利(Dan Hurley)已手握兩座全國冠軍。
2026 NCAA「三月瘋」賽事結果總覽
2026NCAA錦標賽完整賽果整理
🏀最初四強(FirstFour)
3月17日：(16)Howard勝(16)UMBC(86比83)、(11)Texas勝(11)NCState(68比66)。
3月18日：(16)PrairieViewA&M勝(16)Lehigh(67比55)、(11)Miami(Ohio)勝(11)SMU(89比79)。
🏀第一輪(64強)
3月19日：
(9)TCU勝(8)OhioState(66比64)
(4)Nebraska勝(13)Troy(76比47)
(6)Louisville勝(11)SouthFlorida(83比79)
(12)HighPoint勝(5)Wisconsin(83比82)
(1)Duke勝(16)Siena(71比65)
(5)Vanderbilt勝(12)McNeese(78比68)
(3)MichiganState勝(14)NorthDakotaState(92比67)
(4)Arkansas勝(13)Hawai'i(97比78)
(11)VCU勝(6)NorthCarolina(82比78延長)
(1)Michigan勝(16)Howard(101比80)
(11)Texas勝(6)BYU(79比71)
(10)TexasA&M勝(7)SaintMary's(63比50)
(3)Illinois勝(14)Penn(105比70)
(9)SaintLouis勝(8)Georgia(102比77)
(3)Gonzaga勝(14)KennesawState(73比64)
(2)Houston勝(15)Idaho(78比47)
3月20日：
(7)Kentucky勝(10)SantaClara(89比84延長)
(5)TexasTech勝(12)Akron(91比71)
(1)Arizona勝(16)LongIslandUniversity(92比58)
(3)Virginia勝(14)WrightState(82比73)
(2)IowaState勝(15)TennesseeState(108比74)
(4)Alabama勝(13)Hofstra(90比70)
(9)UtahState勝(8)Villanova(86比76)
(6)Tennessee勝(11)Miami(Ohio)(78比56)
(9)Iowa勝(8)Clemson(67比61)
(5)St.John's勝(12)UNI(79比53)
(2)Purdue勝(15)Queens(104比71)
(7)UCLA勝(10)UCF(75比71)
(1)Florida勝(16)PrairieViewA&M(114比55)
(4)Kansas勝(13)CalBaptist(68比60)
(7)Miami(Fla.)勝(10)Missouri(80比66)
(2)UConn勝(15)Furman(82比71)
🏀第二輪(32強)
3月21日：(1)Michigan勝(9)SaintLouis(95比72)、(3)MichiganState勝(6)Louisville(77比69)、(1)Duke勝(9)TCU(81比58)、(2)Houston勝(10)TexasA&M(88比57)、(11)Texas勝(3)Gonzaga(74比68)、(3)Illinois勝(11)VCU(76比55)、(4)Nebraska勝(5)Vanderbilt(74比72)、(4)Arkansas勝(12)HighPoint(94比88)。
3月22日：(2)Purdue勝(7)Miami(Fla.)(79比69)、(2)IowaState勝(7)Kentucky(82比63)、(5)St.John's勝(4)Kansas(67比65)、(6)Tennessee勝(3)Virginia(79比72)、(9)Iowa勝(1)Florida(73比72)、(1)Arizona勝(9)UtahState(78比66)、(2)UConn勝(7)UCLA(73比57)、(4)Alabama勝(5)TexasTech(90比65)。
🏀甜蜜16強(Sweet16)
3月26日：(2)Purdue勝(11)Texas(79比77)、(9)Iowa勝(4)Nebraska(77比71)、(1)Arizona勝(4)Arkansas(109比88)、(3)Illinois勝(2)Houston(65比55)。
3月27日：(1)Duke勝(5)St.John's(80比75)、(1)Michigan勝(4)Alabama(90比77)、(2)UConn勝(3)MichiganState(67比63)、(6)Tennessee勝(2)IowaState(76比62)。
🏀菁英8強(EliteEight)
3月28日：(3)Illinois勝(9)Iowa(71比59)、(1)Arizona勝(2)Purdue(79比64)。
3月29日：(1)Michigan勝(6)Tennessee(95比62)、(2)UConn勝(1)Duke(73比72)。
🏀最終4強(FinalFour)
4月4日：(2)UConn勝(3)Illinois(71比62)、(1)Michigan勝(1)Arizona(91比73)。
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美國時間：4月6日(星期一)晚上8點50分。
台灣時間：4月7日(星期二)上午8點50分。
轉播平台：TBS、TNT、TruTV(美國轉播頻道)。
2026 NCAA男籃冠軍戰康乃狄克VS密西根 比賽資訊與直播平台
對戰組合：康乃狄克大學(UConn)對決密西根大學(Michigan)。
比賽時間：美國東部時間4月6日星期一晚上8點50分。
比賽地點：印第安納波利斯(Indianapolis)的盧卡斯石油體育場(Lucas Oil Stadium)。
電視轉播：TBS、TNT與TruTV。
串流平台：DirecTV、YouTubeTV以及HBOMax(無廣告方案)。
📍密西根大學(Michigan)
晉級之路：在四強賽中以91比73大勝亞利桑那大學(Arizona)，這是球隊自2018年以來首次重返冠軍戰。
戰力優勢：密西根在本次錦標賽前5場比賽中，場均勝分高達21.6分，狀態極佳。當他們三分球手感火熱(對陣亞利桑那時命中率44.4%)且施加高壓防守時，幾乎無人能敵。
歷史意義：若順利奪冠，將是自2000年密西根州立大學(Michigan State)奪冠後，十大聯盟(Big Ten)球隊首度拿下男籃全國冠軍。根據KenPom預測密西根將以77比70獲勝，DraftKings也開出密西根讓6.5分的盤口。
📍康乃狄克大學(UConn)
晉級之路：四強賽以71比62擊敗伊利諾大學(Illinois)，全場僅發生4次失誤，展現極高穩定度。
戰力優勢：這支傳統強權正尋求在近4個賽季內奪下第3座全國冠軍，這將是隊史第7冠。球隊的優勢在於豐富的冠軍經驗與節奏控制，若能迫使密西根進入半場陣地戰而非轉換快攻，將是他們的最大贏面。
NCAA男籃冠軍戰焦點球星與陣容一覽
📍密西根大學陣容焦點
雅克塞爾倫德博格(Yaxel Lendeborg)：大四前鋒兼十大聯盟年度最佳球員，雖在四強賽遭遇腳踝與膝蓋傷勢，但預計冠軍戰將帶傷上陣。他能恢復多少功力是密西根的最大變數。
禁區雙塔：小莫雷茲強森(Morez Johnson Jr.)與阿代馬拉(Aday Mara)組成全國最具統治力的前場陣容之一。
教練：達斯蒂梅(Dusty May)將在距離自己高中打球地點僅75英里處，挑戰生涯首座全國冠軍。
📍康乃狄克大學陣容焦點
塔里斯里德(Tarris Reed)：本場比賽將迎戰前東家(他在2024年朱萬霍華德被解雇後從密西根轉學至康乃狄克)。
布雷倫穆林斯(Braylon Mullins)：大一新生，與塔里斯里德在四強賽合砍32分。他的高中母校距離本次決賽場地僅20多英里。
亞歷克斯卡拉班(Alex Karaban)：大四前鋒，擁有兩座冠軍經驗，是球隊的重要核心。
索羅波爾(Solo Ball)：四強賽上場29分鐘僅發生1次失誤，表現穩健。
教練：丹赫爾利(Dan Hurley)已手握兩座全國冠軍。
2026NCAA錦標賽完整賽果整理
🏀最初四強(FirstFour)
3月17日：(16)Howard勝(16)UMBC(86比83)、(11)Texas勝(11)NCState(68比66)。
3月18日：(16)PrairieViewA&M勝(16)Lehigh(67比55)、(11)Miami(Ohio)勝(11)SMU(89比79)。
🏀第一輪(64強)
3月19日：
(9)TCU勝(8)OhioState(66比64)
(4)Nebraska勝(13)Troy(76比47)
(6)Louisville勝(11)SouthFlorida(83比79)
(12)HighPoint勝(5)Wisconsin(83比82)
(1)Duke勝(16)Siena(71比65)
(5)Vanderbilt勝(12)McNeese(78比68)
(3)MichiganState勝(14)NorthDakotaState(92比67)
(4)Arkansas勝(13)Hawai'i(97比78)
(11)VCU勝(6)NorthCarolina(82比78延長)
(1)Michigan勝(16)Howard(101比80)
(11)Texas勝(6)BYU(79比71)
(10)TexasA&M勝(7)SaintMary's(63比50)
(3)Illinois勝(14)Penn(105比70)
(9)SaintLouis勝(8)Georgia(102比77)
(3)Gonzaga勝(14)KennesawState(73比64)
(2)Houston勝(15)Idaho(78比47)
3月20日：
(7)Kentucky勝(10)SantaClara(89比84延長)
(5)TexasTech勝(12)Akron(91比71)
(1)Arizona勝(16)LongIslandUniversity(92比58)
(3)Virginia勝(14)WrightState(82比73)
(2)IowaState勝(15)TennesseeState(108比74)
(4)Alabama勝(13)Hofstra(90比70)
(9)UtahState勝(8)Villanova(86比76)
(6)Tennessee勝(11)Miami(Ohio)(78比56)
(9)Iowa勝(8)Clemson(67比61)
(5)St.John's勝(12)UNI(79比53)
(2)Purdue勝(15)Queens(104比71)
(7)UCLA勝(10)UCF(75比71)
(1)Florida勝(16)PrairieViewA&M(114比55)
(4)Kansas勝(13)CalBaptist(68比60)
(7)Miami(Fla.)勝(10)Missouri(80比66)
(2)UConn勝(15)Furman(82比71)
🏀第二輪(32強)
3月21日：(1)Michigan勝(9)SaintLouis(95比72)、(3)MichiganState勝(6)Louisville(77比69)、(1)Duke勝(9)TCU(81比58)、(2)Houston勝(10)TexasA&M(88比57)、(11)Texas勝(3)Gonzaga(74比68)、(3)Illinois勝(11)VCU(76比55)、(4)Nebraska勝(5)Vanderbilt(74比72)、(4)Arkansas勝(12)HighPoint(94比88)。
3月22日：(2)Purdue勝(7)Miami(Fla.)(79比69)、(2)IowaState勝(7)Kentucky(82比63)、(5)St.John's勝(4)Kansas(67比65)、(6)Tennessee勝(3)Virginia(79比72)、(9)Iowa勝(1)Florida(73比72)、(1)Arizona勝(9)UtahState(78比66)、(2)UConn勝(7)UCLA(73比57)、(4)Alabama勝(5)TexasTech(90比65)。
🏀甜蜜16強(Sweet16)
3月26日：(2)Purdue勝(11)Texas(79比77)、(9)Iowa勝(4)Nebraska(77比71)、(1)Arizona勝(4)Arkansas(109比88)、(3)Illinois勝(2)Houston(65比55)。
3月27日：(1)Duke勝(5)St.John's(80比75)、(1)Michigan勝(4)Alabama(90比77)、(2)UConn勝(3)MichiganState(67比63)、(6)Tennessee勝(2)IowaState(76比62)。
🏀菁英8強(EliteEight)
3月28日：(3)Illinois勝(9)Iowa(71比59)、(1)Arizona勝(2)Purdue(79比64)。
3月29日：(1)Michigan勝(6)Tennessee(95比62)、(2)UConn勝(1)Duke(73比72)。
🏀最終4強(FinalFour)
4月4日：(2)UConn勝(3)Illinois(71比62)、(1)Michigan勝(1)Arizona(91比73)。