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▲馬玉山高蛋白高鈣極細穀飲採用100%無抽油製程，完整保留黑芝麻的原始風味與營養價值，沖泡後呈現自然濃潤的質地。（圖／品牌提供）

▲馬玉山高蛋白高鈣極細穀飲的「極細粉」工藝，不僅提升溶解度，也讓口感更加滑順細緻，避免結塊或卡喉情況。（圖／品牌提供）

▲馬玉山高蛋白高鈣極細穀飲推出黑芝麻與杏仁雙口味，以經典風味結合多元營養，滿足不同年齡層的日常營養需求。（圖／品牌提供）

▲馬玉山高蛋白高鈣極細穀飲已於全台各大通路與電商平台販售，簡單沖泡一杯，即可為健康打好基礎。（圖／品牌提供）

對現代人而言，全面且均衡的營養補充，已不再是特定族群的需求，而是橫跨各年齡層的重要課題。無論是成長中的孩童、生活忙碌的上班族，或是重視健康管理的樂齡族，蛋白質、鈣質、鐵質與膳食纖維等關鍵營養素，皆是維持身體機能正常運作不可或缺的基礎。蛋白質與肌肉維持、體力補充息息相關，鈣質則關係到骨骼健康，而膳食纖維與鐵質也在日常代謝中扮演重要角色。然而，多數人的日常飲食受限於忙碌的生活步調，日常飲食往往難以兼顧營養均衡，攝取不足或比例失衡的情況亦時有所聞。因此，如何在日常生活中建立一種安心、便利，兼顧多元營養並能長期持續的補充方式，逐漸成為現代人關注的健康關鍵。瞄準這樣的日常需求，馬玉山推出「高蛋白高鈣極細穀飲」，以黑芝麻與杏仁這兩款台灣人熟悉的在地穀物，打造更貼近日常的營養補充選擇。每杯含有12克蛋白質，能有效補充人體所需營養，無論是成長期、工作壓力大或日常活動量較高者，都能獲得穩定的補給；同時採用100%無抽油製程，完整保留黑芝麻與杏仁原始營養價值，在補充蛋白質的同時，還能同步攝取鈣、鐵與膳食纖維，讓營養補給更均衡完整。此外，馬玉山高蛋白高鈣極細穀飲採植物基配方，具備零乳糖、零膽固醇特性，不僅全素者可以安心飲用，乳糖不耐族群亦無需擔心腸胃不適；同時堅持不添加人工代糖與甜味劑，讓風味更加自然純粹，也降低家長與飲控族對添加物的疑慮。在價格方面，每包不到12元，相較市面上多數高蛋白產品更為親民，讓各年齡層都能輕鬆、無負擔地持續補給，進而建立長期穩定的健康習慣。除了營養成分與價格優勢外，實際飲用體驗同樣是影響能否長期補充的關鍵。根據百位試用者實測調查結果顯示，馬玉山高蛋白高鈣極細穀飲整體滿意度高達92%，超過九成受試者表示願意推薦給親友，另有86%願意持續回購，展現出其在日常飲用上的高度接受度與信任度基礎。進一步觀察回饋內容，多數使用者認為「口感與風味」是獲得好評的主要因素。黑芝麻與杏仁呈現自然香醇且溫潤的風味，不甜膩、不厚重，成功翻轉一般高蛋白飲品給人負擔感較重的印象。此外，「極細粉」的製造工藝，亦為一大關鍵優勢，沖泡時能快速溶解，口感細緻滑順，不僅入口輕盈，也有效避免結塊或卡喉的問題。對於講求便利與口感的現代消費者而言，這樣的設計更容易融入日常生活，進一步提升持續補充的意願。當營養補充變得方便無負擔，才更有助於養成長期習慣。馬玉山高蛋白高鈣極細穀飲不論以冰水或溫熱水沖泡，皆能快速完成，隨時隨地都能輕鬆享用一杯兼具營養與風味的飲品。從早晨作為一天的營養起點，到午後補充體力，甚至運動後或夜晚作為溫潤飲品，皆能靈活融入各種日常情境。對現代人而言，健康已不只是目標，而是一種生活選擇，透過簡單、便利且具高CP值的馬玉山高蛋白高鈣極細穀飲，能有效降低實踐門檻。目前產品已於全台各大通路與電商平台販售，消費者可依喜好輕鬆入手，讓高蛋白與高鈣補充自然融入日常，逐步鞏固健康基礎。