大樂透第115000051期今（8）日晚間開獎，本期大樂透頭獎為1億元，《NOWNEWS今日新聞》將在本文即時更新5月8日（五）大樂透開獎號碼、今彩539、3星彩、4星彩最新開獎號碼。每週二、五20時30分為大樂透開獎時間，台彩將透過直播開出最新獎號，正好這週日就是母親節，快來看看能不能一舉變億萬富豪，原地退休帶媽媽環遊世界！

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🟡5月8日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看

大樂透獎號：20時30分起開獎。
49樂合彩：20時30分起開獎。

今彩539：20時30分起開獎。
39樂合彩：20時30分起開獎。

3星彩：20時30分起開獎。
4星彩：20時30分起開獎。

※派彩結果以台彩官網資料為主。

▲本期大樂透頭獎為1億元，每週二、五20時30分為大樂透開獎時間，台彩將透過直播開出最新獎號。（圖／記者葉政勳攝）
▲本期大樂透頭獎為1億元，每週二、五20時30分為大樂透開獎時間，台彩將透過直播開出最新獎號。（圖／記者葉政勳攝）
大樂透怎麼玩？投注規則、獎金中法一次看

想成為億萬富翁嗎？不過想拚大樂透億元獎金前，得先搞懂遊戲規則。大樂透採「49選6」玩法，每注售價50元，民眾需從01至49號中自行挑選6個號碼投注。

大樂透每期會在晚間8時截止銷售，並固定於每週二、週五晚間8時30分公開開獎，全程同步直播。開獎時會先抽出6個一般獎號，之後再開出1個特別號，作為部分獎項的判定依據。

▲大樂透採「49選6」玩法，每注售價50元，民眾需從01至49號中自行挑選6個號碼投注。（圖／記者林調遜攝）
▲大樂透採「49選6」玩法，每注售價50元，民眾需從01至49號中自行挑選6個號碼投注。（圖／記者林調遜攝）
目前大樂透中獎門檻為對中3個基本號碼以上即可獲得獎金，再依照命中號碼數不同區分頭獎、貳獎等獎別。不過特別號並非所有獎項都適用，只有貳獎、肆獎、陸獎及柒獎會納入判定。

若想抱走頭獎，則必須6個基本號碼全部命中。根據台灣彩券統計，大樂透頭獎中獎率約為1398萬分之一，難度相當高，因此每當有人中頭獎，也總會掀起一波「幸運兒」話題。

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賴禹妡編輯記者

從事新聞領域已有6年資歷，曾在《三立新聞網》任職2年，累積豐富的新聞採編經驗，現任職於《NOWNEWS》約4年，曾深入娛樂組與網搜組，掌握娛樂動態與網路熱門話題，目前在家庭消費中心擔任編輯，主要負責生活、旅遊、...