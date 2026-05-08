大樂透第115000051期今（8）日晚間開獎，本期大樂透頭獎為1億元，《NOWNEWS今日新聞》將在本文即時更新5月8日（五）大樂透開獎號碼、今彩539、3星彩、4星彩最新開獎號碼。每週二、五20時30分為大樂透開獎時間，台彩將透過直播開出最新獎號，正好這週日就是母親節，快來看看能不能一舉變億萬富豪，原地退休帶媽媽環遊世界！
🟡5月8日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看
大樂透獎號：20時30分起開獎。
49樂合彩：20時30分起開獎。
今彩539：20時30分起開獎。
39樂合彩：20時30分起開獎。
3星彩：20時30分起開獎。
4星彩：20時30分起開獎。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
大樂透怎麼玩？投注規則、獎金中法一次看
想成為億萬富翁嗎？不過想拚大樂透億元獎金前，得先搞懂遊戲規則。大樂透採「49選6」玩法，每注售價50元，民眾需從01至49號中自行挑選6個號碼投注。
大樂透每期會在晚間8時截止銷售，並固定於每週二、週五晚間8時30分公開開獎，全程同步直播。開獎時會先抽出6個一般獎號，之後再開出1個特別號，作為部分獎項的判定依據。
目前大樂透中獎門檻為對中3個基本號碼以上即可獲得獎金，再依照命中號碼數不同區分頭獎、貳獎等獎別。不過特別號並非所有獎項都適用，只有貳獎、肆獎、陸獎及柒獎會納入判定。
若想抱走頭獎，則必須6個基本號碼全部命中。根據台灣彩券統計，大樂透頭獎中獎率約為1398萬分之一，難度相當高，因此每當有人中頭獎，也總會掀起一波「幸運兒」話題。
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49樂合彩：20時30分起開獎。
今彩539：20時30分起開獎。
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大樂透每期會在晚間8時截止銷售，並固定於每週二、週五晚間8時30分公開開獎，全程同步直播。開獎時會先抽出6個一般獎號，之後再開出1個特別號，作為部分獎項的判定依據。
若想抱走頭獎，則必須6個基本號碼全部命中。根據台灣彩券統計，大樂透頭獎中獎率約為1398萬分之一，難度相當高，因此每當有人中頭獎，也總會掀起一波「幸運兒」話題。