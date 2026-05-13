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曲獎

曾沛慈從《超級星光大道》發跡，出道以來發行過不少專輯，不過名氣一直不見上漲，直到最近她在陸綜《乘風2026》表現亮眼，讓許多人驚呼原來她這麼會唱，不僅如此，7年前她還曾拿下金鐘女配，今（13）日下午1點將進行第37屆金曲獎入圍公布，曾沛慈也是呼聲很高的歌手之一。曾沛慈去年發行第五張個人專輯《下週同樣時間 Stay Tuned》，今年有機會可以搶金曲歌后，出道18年她未獲金曲獎個人獎項肯定，她曾認為自己離金曲獎很遙遠，不過她最近在陸綜《乘風2026》表現亮眼，不少人都說她根本是吃CD長大的，粉絲也認為她有實力拿下一座歌后。第37屆金曲獎入圍名單公布記者會將於今日下午1點舉行，傳出今年由黃韻玲擔任評審團主席、歌后A-Lin獨扛主持大樑，而記者會當天找來流氓阿德、黃子軒、戴曉君、傻子與白癡、Karencici揭曉入圍名單。