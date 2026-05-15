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亞利桑那響尾蛇日前做出了一項令外界震驚的決定，將陣中大聯盟資歷五年、生涯敲出31轟的中外野手湯瑪斯（Alek Thomas）交易至同分區的競爭對手洛杉磯道奇。響尾蛇換回了道奇隊17歲的潛力外野手雷奎納（Jose Requena），而道奇則將承擔湯瑪斯剩餘約140萬美元的薪資。這樁交易在競爭激烈的國聯西區極為罕見，美媒也對此進行了深入解析。響尾蛇總經理海森（Mike Hazen）極少與道奇進行交易，此次破例的主要動機在於財務靈活性。據MLB官網報導，道奇是唯一願意全額承擔湯瑪斯145萬美元薪資，且願意提供球員作為回報的球隊。響尾蛇目前的團隊薪資僅低於奢侈稅門檻約500萬至1000萬美元，若超過門檻將是隊史首次。海森坦言，清出這筆薪資空間能讓球隊在2026年交易大限前更加積極地補強，「創造的空間越多，理論上能增加的球員就越多」。除了財務考量，響尾蛇對其外野未來已做出明確選擇，球隊決定將籌碼押注在頂級新秀華許密特（Ryan Waldschmidt）、卡洛爾（Corbin Carroll）與勞拉（Jordan Lawlar）身上。26歲的湯瑪斯雖然防守極佳，但本季100打席中打擊率僅0.181。他在大聯盟四個賽季的生涯平均打擊率為0.230，上壘率僅0.273，過高的追打壞球率是其進攻端的主要困境。對於道奇而言，這是一次典型的「道奇式交易」，湯瑪斯提供大聯盟頂尖的中外野守備與速度，能作為帕耶斯（Andy Pages）之後的強力備援。道奇以善於「修復」陷入低潮的天才球員聞名。總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，球隊將對湯瑪斯的打擊姿勢進行「深度研究（Deep Dive）」，試圖釋放他曾經作為頂尖新秀的打擊潛力。具備選秀選擇權：湯瑪斯仍有小聯盟下放權，因此道奇可以先將他安插在3A，慢慢調整其攻擊策略，風險極低。道奇獲得：外野手湯瑪斯（Alek Thomas）。響尾蛇獲得：17歲潛力外野手雷奎納（Jose Requena）。40人名單異動：道奇指定讓渡（DFA）外野手席亞尼（Michael Siani）以騰出名單空間。海森表示，換回的雷奎納身高6呎4吋、230磅，是一名具備長打潛力的右外野新秀，將從多明尼加夏季聯盟開始職業生涯。