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根據《波士頓環球報》記者Adam Himmelsbach報導，幾個月前剛現身台灣的的綠衫軍傳奇後衛湯瑪斯（Isaiah Thomas）將正式重返波士頓，但這次他的身分不再是球員，而是加入管理層，擔任職業與大學籃球的球探職務。消息一出許多美國球迷在社群貼文上留言表示：「歡迎回家！！！」、「這是他應得的。」現年37歲的湯瑪斯曾在波士頓寫下無數傳奇。第60順位才被選中的他在塞爾提克期間場均貢獻24.7分、6.0助攻，不僅兩度入選明星賽，更在2016-17賽季場均轟下 28.9分，在MVP票選中高居第5。矮小的身高卻擁有精湛的球技，因此被球迷稱為「地表最強175」。雖然湯瑪斯至今沒有官宣退休的消息，不過他上次出賽已經是2023-24賽季效力太陽隊。在長達12年的球員生涯暫時劃下句點後，雖然湯瑪斯近期曾表示仍渴望在NBA或海外職業賽場打球，但最終他選擇接受波士頓的邀請，轉向幕後，負責監督職業與大學球員的招募與考察。湯瑪斯的加入，讓本就強大的塞爾提克制服組更添戰力。目前綠衫軍的籃球事務總裁史蒂芬斯（Brad Stevens）近年表現極為優異，在過去三個賽季中兩度榮膺「年度最佳總管（Executive of the Year）」。湯瑪斯過去曾在10支不同的NBA球隊效力過，豐富的轉隊經驗與球場敏銳度，被視為他轉任球探的一大優勢。他不僅了解球員在更衣室的生態，更具備從基層爬向頂端的獨特視角，對於綠衫軍發掘潛力新秀將有極大幫助。湯瑪斯重返塞爾提克的消息一出，隨即引起波士頓球迷熱烈討論。許多球迷寫下「歡迎回家」、「恭喜！！！」、「他值得這一切。」也有球迷感性表示：「這不僅是一次簡單的聘用，更是一段故事的結束。永遠的逆襲傳奇。」2017年他曾忍受親妹過世的傷痛，帶領綠衫軍殺進東區決賽，那份硬漢的精神早已刻進隊史。如今他以球探身分回歸，也讓球迷期待曾經的場上指揮官，能在管理層中開創出屬於自己的第二事業高峰。