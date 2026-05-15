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費城76人隊的一項陳年轉會決定，隨著今年季後賽的進行，正被全美媒體翻出來當作「選人失策」的教科書。外媒《The Sporting News》近日重砲抨擊，76人當年為了讓「最強白人扣將」麥克朗（Mac McClung）代表球隊參加灌籃大賽，竟放棄了現今馬刺隊的先發射手尚帕尼（Julian Champagnie），這項操作隨著尚帕尼在季後賽的火燙表現，顯得格外諷刺。三年前，76人總裁莫雷（Daryl Morey）做出了一個令人費解的決定。當時球隊為了騰出名額簽下麥克朗，選擇讓落選新秀尚帕尼離開。雖然當時球團未明說，但時間點極其敏感——正好就在全明星週末之前。最終麥克朗確實穿著76人球衣在灌籃大賽大放異彩，但他實質上僅為76人出賽過2場正規賽，隨即消失在球隊輪替中。反觀被裁掉的尚帕尼，在加盟聖安東尼奧馬刺後，逐漸進化成一名高效的側翼戰力。尚帕尼現在已是單季奪下62勝的馬刺隊陣中不可或缺的先發成員。他具備優秀的臂展與外線拉開空間的能力，生涯三分球命中率穩定維持在37.5%。在馬刺本周的季後賽首輪關門戰中，尚帕尼表現神勇，狂轟19分、7籃板、3助攻。全場9投6中，其中三分球更是誇張的7投5中。如此優質的側翼射手，正是目前費城76人最欠缺的拼圖，隊媒譏諷：「76人為了一次灌籃大賽的曝光，放棄了一名能在62勝球隊打先發的菁英球員。」尚帕尼在生涯首季就已經展現出外線投射才華，首季場均可投進1.9顆三分球，命中率超過4成，場均得分9.7分，以一個只有17分鐘出賽時間的新人來說絕不能算差。但76人為了短暫的行銷目的而放棄培養長效戰力，無疑是莫雷任期內的一大汙點。莫雷的失策不僅僅於此，目前已經在奧克拉荷馬雷霆成為重要輪換的麥肯恩（Jared McCain），也是76人放出去的，他生涯首季有15.3分，最終76人為了一個首輪末段（22順位籤）放棄他。如今尚帕尼在季後賽舞台證明了自己的價值，而76人只能眼睜睜看著昔日棄將在聖城發光發熱。