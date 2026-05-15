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▲狼必須賦予蘭德爾（Julius Randle）更多低位單打的權利，利用他強壯的身軀去壓縮馬刺的防守陣型。（圖／美聯社／達志影像）

▲灰狼總教練芬奇（Chris Finch）賽前明確表態，愛德華茲（Anthony Edwards）的「油箱裡還有很多油」。（圖／美聯社／達志影像）

NBA季後賽西區準決賽進入最刺激的收官階段，聖安東尼奧馬刺在天王山之戰以29分之差痛擊明尼蘇達灰狼，取得3：2的聽牌優勢。雙方將於台灣時間週六移師明尼蘇達進行第六戰，這場比賽同時是馬刺重返西區決賽的關門戰，也是灰狼續命的生死關頭。面對這場頂尖對決，兩隊如何在戰術博弈中勝出，以下五大觀戰重點將決定系列賽的最終走向。文班亞馬在昨日的天王山之戰徹底展現統治力，單場狂砍27分、17籃板，完全走出前場遭驅逐的陰影。灰狼若想延長戰線，首要任務是利用里德（Naz Reid）具備射程的優勢，將文班亞馬引出籃下禁區。雖然馬刺防守範圍極廣，但灰狼必須透過頻繁的傳導迫使文班亞馬在外線與禁區間來回奔波，最大限度消耗這位天才中鋒的體能。只要文班亞馬體力見底或被迫下場休養，灰狼才有機會在禁區取得喘息空間，避免再被文班亞馬例行賽場均送出3記阻攻的窒息防守給擊潰。灰狼在系列賽中擁有更出色的體型優勢，但因文班亞馬的存在使得這份優勢未能完全轉化成分數。灰狼必須賦予蘭德爾（Julius Randle）更多低位單打的權利，用他強壯的身軀去壓縮馬刺的防守陣型。當蘭德爾能強行衝擊禁區迫使馬刺收縮協防時，灰狼埋伏在外線的射手群才能獲得空檔。若蘭德爾能提升目前僅3成6的投籃表現，以點到面帶起全隊進攻，並迫使馬刺在很深的位置進行包夾，灰狼才有機會在主場咬住比分。灰狼總教練芬奇（Chris Finch）賽前明確表態，愛德華茲（Anthony Edwards）的「油箱裡還有很多油」。對灰狼而言，G6前難得的兩天休整時間是天降甘霖，能有效緩解愛德華茲雙膝傷勢與骨挫傷的疼痛。灰狼若想贏球，愛德華茲不能再像G5僅出手13次，他必須展現更強的進攻主導性，讓馬刺防線感受到壓力。雖然馬刺勢必會祭出多重包夾，但灰狼必須為愛德華茲設計更多戰術，讓他不僅是得分，更能成為扭轉比賽局勢的核心。馬刺在文班亞馬下場後的防守落差是灰狼唯一的突破口。當馬刺使用柯內特（Luke Kornet）等替補內線時，禁區護框水準與文班在場時有極大的差距。馬刺若想順利關門，板凳群必須守住領先，不能讓灰狼在文班亞馬休息時打出高潮。對馬刺而言，儘早拉開比分終結懸念是最佳劇本，一旦進入灰狼擅長的肉搏消耗戰，客場作戰的馬刺風險將隨之增加。若能維持G5半場領先12分的壓制力，馬刺重返西決之路將不可阻擋。從歷史數據看，馬刺取得3：2領先時的晉級機率極高，過去19次僅輸過3次，翻盤機率對灰狼而言不到16%。不過灰狼全隊目前顯然不太緊張與擔憂，愛德華茲甚至公開表示迫不及待迎接生死戰。馬刺目前奪冠賠率高居聯盟第二（+340），灰狼在一場慘敗過後，奪冠賠率竟來到+15000。這場西區雙強的對決最終勝負關鍵可能不在技術，而在於誰能在高壓下維持心理穩定。馬刺要在客場拚關門，就看文班亞馬能否延續統治級表現；灰狼要續命，則必須靠著「主場4勝1敗」的強悍氣勢，將系列賽強行拖入聖安東尼奧的搶七大戰。