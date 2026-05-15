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聖安東尼奧馬刺隊今年重返榮耀，在季後賽次輪與明尼蘇達灰狼鏖戰至3：2聽牌，距離睽違九年的西區決賽僅一步之遙。除了獲選年度全票最佳防守球員（DPOY）的文班亞馬（Victor Wembanyama）在場上展現驚人封阻能力外，美媒與球員一致點名，去年夏天新加入的首席助理教練斯威尼（Sean Sweeney）是聖城找回防守底蘊的幕後功臣。馬刺輝煌時期，最重要的底蘊就是防守，以鄧肯作為基石、波波維奇鐵血治軍，球隊當時給對手的壓力可不亞於「壞孩子2.0」的活塞。這一個賽季球隊以西區第二重回季後賽，依然是靠著防守打出年輕球隊的氣勢，並克服經驗上的不足。馬刺上季防守效率117.2，排名聯盟第25；本季防守效率111.3，聯盟第3。變化之大，除了文班亞馬DPOY級別的表現之外，教練團也功不可沒。截至目前，馬刺在季後賽每百回合僅失102分，高居全聯盟防守首位，更有半數場次將對手得分壓制在100分以下。是誰幫助馬刺重建防守？文班亞馬自然首功，但現年41歲的斯威尼的貢獻不該被低估。去年從獨行俠轉投馬刺，擔任首席助理教練。儘管他在場邊總是拿著神祕筆記本、情緒激昂地對球員大聲指揮，甚至時常喊到失聲，但其防守佈陣深得球員信任。文班亞馬被問到斯威尼應獲得多少功勞時，毫不猶豫地表示：「全部。」新秀後衛卡索（Stephon Castle）也稱讚斯威尼對細節的專注：「他能把複雜的防守概念講解得讓每個人都明白，他是我們成為西區頂尖防守強隊的主因。」在與灰狼的系列賽中，斯威尼設計了多樣化的半場包夾戰術，有效限制了灰狼球星愛德華茲（Anthony Edwards）的發揮。雖然馬刺擁有身材優勢極大的文班亞馬，但斯威尼能讓全隊在防守輪轉與換防時保持同步，並將德文·瓦塞爾（Devin Vassell）等球員的防守意志提升到新的層次。馬刺隊總教練強森（Mitch Johnson）去年上任後的第一要務就是重組教練團，而高薪挖角斯威尼被視為最成功的一筆交易。斯威尼結合了傳統的競爭心與現代的創新思維，成功復刻了馬刺昔日傲視聯盟的「聖城防線」。隨著馬刺在季後賽走得更遠，斯威尼也成為聯盟其他球隊總教練職缺的熱門人選。福克斯（De'Aaron Fox）便直言：「他絕對夠瘋狂，有能力勝任一名總教練。」對馬刺球迷而言，只要斯威尼還在教練席上拿著那本神祕筆記本，馬刺的防守就有了最強大的後盾。現年41歲的斯威尼被公認為NBA現役頂尖的防守戰術專家，目前擔任聖安東尼奧馬刺的首席助理教練。出身於明尼蘇達州的他在球員時期曾是大學控衛，轉往教練職後，在基德（Jason Kidd）麾下磨練多年，曾先後在籃網、公鹿及獨行俠任職，並於2024年協助獨行俠殺入總冠軍賽。去年夏天，他受邀加入馬刺教練團，成為總教練強森（Mitch Johnson）重塑「聖城防線」的核心拼圖。根據NBA資深記者Marc Stein報導，鵜鶘在休賽季選率十，斯威尼當時曾和前全明星後衛朗多（Rajon Rondo）皆為球隊主帥的候選人。