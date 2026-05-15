中信兄弟王牌投手鄭浩均，在13日對上富邦悍將的比賽中，僅投0.1局就狂失9分，退場後被轉播畫面拍到與隊友在休息室「嘻嘻哈哈」引發球迷強烈不滿，讓前旅日好手李杜軒在Threads上發文抨擊鄭浩均的態度，同時與球迷在網路上展開激烈交鋒，中信兄弟老闆辜仲諒，對於鄭浩均的事件，他直言「要打屁股」李杜軒昨（14）日也再度發文，期盼鄭浩均下一場比賽能夠完美回歸。

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中信球團發聲明稿　鄭浩均不希望影響士氣

事件發生後，中信球團也發佈聲明稿表示，鄭浩均是對勝負極其在意的選手，前役退場後，深知個人表現不如預期，內心感到十分自責，但鄭浩均不希望因個人的情緒影響團隊士氣，故試圖以較輕鬆的方式與隊友互動，期盼能緩和當下緊繃的氛圍，並給予場上夥伴正向的鼓勵與支持。

李杜軒再度發文　盼鄭浩均「完美回歸」

李杜軒的文章引起球迷正反兩派激烈爭論，昨日他再度發文表示：「別象迷自己吵起來，各位球員還要靠大家進場或電視機前的加油，大家都是為了自己支持喜歡的球隊！我只是在不同角度評論這事而已！」

而辜仲諒在被問及關於鄭浩均的事件時，直言「要打屁股」對此李杜軒再度發文表示：「老闆都知道那就不用我們操心！期待下一場能完美的回歸！」

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麥鈺妤編輯記者

大家好，我是麥鈺妤，從小對運動有著濃厚的興趣，無論是球類還是國際大型賽事，我都喜歡關注與研究。這份興趣也讓我在求學過程中，不僅參與各類運動活動，也養成了持續追蹤賽事與選手動態的習慣。因為希望將體育的精...