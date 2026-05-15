曾在金州勇士與洛杉磯湖人兩大豪門球隊奪下NBA總冠軍的後衛庫克（Quinn Cook），近日在社群平台 Threads上有感而發，揭露自己NBA生涯在巔峰期後迅速崩潰的內幕。他坦言，儘管自己在奪冠球隊中貢獻良多，卻因「經紀人太爛」導致後續得不到保障合約，最終甚至得遠赴台灣職籃TAT聯賽討生活。
勇士、湖人冠軍功臣 庫克當「微波爐」有一套
庫克在貼文中細數自己的戰績，他曾連續三年隨隊闖入 NBA 總決賽。在2018年效力勇士期間，他是球隊奪冠路上可靠的板凳得分手，場均貢獻度排在全隊第四；2019年賽季，他更是勇士替補席上的頭號得分點。
然而，2019年夏天勇士因杜蘭特（Kevin Durant）離隊及湯普森（Klay Thompson）重傷進入重建空窗期，為了節省薪資空間撤回了對庫克的資質報價，使其成為自由球員。庫克隨後轉投湖人並於2020年奪下個人第二枚冠軍戒，但卻因陣容深度問題苦無上場時間，這成為他生涯的轉捩點。
砲轟經紀人無能：從未拿過保障合約
讓庫克最感到不解的是，在拿了兩座冠軍後，他竟再也沒有獲得任何一支NBA球隊的保障合約，僅在騎士隊拿過短暫的10天短約。庫克在Threads上寫道：「我剛在想……我連續三年打進總冠軍賽，在勇士兩年是板凳得分王，真的很有貢獻。雖然在湖人沒什麼上場，但三年內拿了兩冠……結果在那之後，我再也沒拿過一份保障合約，哈哈……我的經紀人真的爛透了，笑死。」
美媒分析指出，庫克的控訴並非毫無道理。在NBA中，表現遜於庫克的球員往往都能透過經紀人的運作獲得多次重返聯盟的機會，但庫克卻在26歲的黃金年齡就此淡出大聯盟舞台，只能在各國聯賽間流浪。
曾來台為TAT野馬打球 庫克：我太愛台灣了
在NBA體系失去機會後，庫克轉戰國際賽場，其中一站便是加盟台灣TAT聯賽的台北野馬隊（Taipei Mustangs）。在台灣期間，他與霍華德（Dwight Howard）、卡森斯（DeMarcus Cousins）組成強大的前 NBA 球星陣線，並多次在比賽中展現冠軍後衛的實力。
回憶起在台灣打球的時光，庫克曾感動表示：「我太愛台灣了，這裡的球迷極度熱情，我的手機每半小時就有上百條訊息，甚至還有人穿著我高中的球衣來加油。」即便當時被視為「淪落」海外，庫克仍展現職業風度，不僅大讚台灣美食，更表示希望那趟旅程永不結束。
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庫克在貼文中細數自己的戰績，他曾連續三年隨隊闖入 NBA 總決賽。在2018年效力勇士期間，他是球隊奪冠路上可靠的板凳得分手，場均貢獻度排在全隊第四；2019年賽季，他更是勇士替補席上的頭號得分點。
然而，2019年夏天勇士因杜蘭特（Kevin Durant）離隊及湯普森（Klay Thompson）重傷進入重建空窗期，為了節省薪資空間撤回了對庫克的資質報價，使其成為自由球員。庫克隨後轉投湖人並於2020年奪下個人第二枚冠軍戒，但卻因陣容深度問題苦無上場時間，這成為他生涯的轉捩點。
讓庫克最感到不解的是，在拿了兩座冠軍後，他竟再也沒有獲得任何一支NBA球隊的保障合約，僅在騎士隊拿過短暫的10天短約。庫克在Threads上寫道：「我剛在想……我連續三年打進總冠軍賽，在勇士兩年是板凳得分王，真的很有貢獻。雖然在湖人沒什麼上場，但三年內拿了兩冠……結果在那之後，我再也沒拿過一份保障合約，哈哈……我的經紀人真的爛透了，笑死。」
美媒分析指出，庫克的控訴並非毫無道理。在NBA中，表現遜於庫克的球員往往都能透過經紀人的運作獲得多次重返聯盟的機會，但庫克卻在26歲的黃金年齡就此淡出大聯盟舞台，只能在各國聯賽間流浪。
曾來台為TAT野馬打球 庫克：我太愛台灣了
在NBA體系失去機會後，庫克轉戰國際賽場，其中一站便是加盟台灣TAT聯賽的台北野馬隊（Taipei Mustangs）。在台灣期間，他與霍華德（Dwight Howard）、卡森斯（DeMarcus Cousins）組成強大的前 NBA 球星陣線，並多次在比賽中展現冠軍後衛的實力。
回憶起在台灣打球的時光，庫克曾感動表示：「我太愛台灣了，這裡的球迷極度熱情，我的手機每半小時就有上百條訊息，甚至還有人穿著我高中的球衣來加油。」即便當時被視為「淪落」海外，庫克仍展現職業風度，不僅大讚台灣美食，更表示希望那趟旅程永不結束。