金州勇士隊在過去幾個月內，一直被外界視為爭奪密爾瓦基公鹿超級巨星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的最有力競爭者。然而，這筆備受期待的驚天交易近日出現變數。根據聯盟資深內部人士爆料，勇士隊傾向保留手中的2026年第11順位選秀籤，這項決定可能導致勇士在字母哥爭奪戰中出局。
目標後柯瑞時代？勇士傳不願為字母哥梭哈選秀籤
勇士隊一直希望能為柯瑞（Stephen Curry）尋求頂級的幫手，好讓他在職業生涯尾聲再衝一冠，但《Andscape》資深記者Marc Spears在節目《NBA Today》中透露，勇士球團的思維可能正在改變。
Spears認為：「勇士握有第11順位選秀籤，很多人在問：『嘿，他們能進入字母哥的交易討論嗎？』」Spears指出，「但根據我今天從幾位消息人士聽到的說法，勇士隊目前傾向保留這個選秀權。」他進一步分析，勇士高層似乎已開始為「後柯瑞、格林（Draymond Green）與總教練柯爾（Steve Kerr）」的未來做準備，而非將珍貴的首輪中段籤交易出去。
籌碼競爭力不足？勇士「11 號籤」成交易最後籌碼
相較於聯盟中其他競爭隊伍，勇士隊的交易籌碼本就略顯單薄，缺乏優質的年輕球員與豐富的首輪籤儲備。《ESPN》專家Bobby Marks指出，雖然勇士理論上能出動四個首輪籤（2026年、2028年、2030年與 2032年）來匹配字母哥的合約，但一旦發動交易，勇士陣中具有天賦的年輕新血就會寥寥無幾，能否維持奪冠競爭力仍是問號。
《ESPN》名記Shams Charania曾多次點名勇士會站在交易最前線，但他同樣強調，所有的交易藍圖幾乎都環繞著這枚2026年的11號籤。若勇士拒絕將其放入交易包裹，恐怕難以打動正在考慮重建或重組的公鹿隊。
名嘴交易提案：巴特勒搭11號籤換字母哥？
《Bleacher Report》分析師Andy Bailey先前曾提出一項大膽假設，建議勇士送出剛換來不久的巴特勒（Jimmy Butler）、11號籤，以及多枚未來首輪籤來交換字母哥；另一位專家Eric Pincus也提出類似計畫，認為勇士必須犧牲波傑姆斯基（Brandin Podziemski）加上11號籤才有機會。
然而，若Marc Spears的消息屬實，勇士選擇在選秀會上「按兵不動」，幾乎意味著勇士在字母哥的爭奪戰中籌碼將徹底失去競爭力，甚至代表這支灣區豪門已選擇將目光投向更遙遠的重建願景。
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勇士隊一直希望能為柯瑞（Stephen Curry）尋求頂級的幫手，好讓他在職業生涯尾聲再衝一冠，但《Andscape》資深記者Marc Spears在節目《NBA Today》中透露，勇士球團的思維可能正在改變。
Spears認為：「勇士握有第11順位選秀籤，很多人在問：『嘿，他們能進入字母哥的交易討論嗎？』」Spears指出，「但根據我今天從幾位消息人士聽到的說法，勇士隊目前傾向保留這個選秀權。」他進一步分析，勇士高層似乎已開始為「後柯瑞、格林（Draymond Green）與總教練柯爾（Steve Kerr）」的未來做準備，而非將珍貴的首輪中段籤交易出去。
籌碼競爭力不足？勇士「11 號籤」成交易最後籌碼
相較於聯盟中其他競爭隊伍，勇士隊的交易籌碼本就略顯單薄，缺乏優質的年輕球員與豐富的首輪籤儲備。《ESPN》專家Bobby Marks指出，雖然勇士理論上能出動四個首輪籤（2026年、2028年、2030年與 2032年）來匹配字母哥的合約，但一旦發動交易，勇士陣中具有天賦的年輕新血就會寥寥無幾，能否維持奪冠競爭力仍是問號。
《ESPN》名記Shams Charania曾多次點名勇士會站在交易最前線，但他同樣強調，所有的交易藍圖幾乎都環繞著這枚2026年的11號籤。若勇士拒絕將其放入交易包裹，恐怕難以打動正在考慮重建或重組的公鹿隊。
名嘴交易提案：巴特勒搭11號籤換字母哥？
《Bleacher Report》分析師Andy Bailey先前曾提出一項大膽假設，建議勇士送出剛換來不久的巴特勒（Jimmy Butler）、11號籤，以及多枚未來首輪籤來交換字母哥；另一位專家Eric Pincus也提出類似計畫，認為勇士必須犧牲波傑姆斯基（Brandin Podziemski）加上11號籤才有機會。
然而，若Marc Spears的消息屬實，勇士選擇在選秀會上「按兵不動」，幾乎意味著勇士在字母哥的爭奪戰中籌碼將徹底失去競爭力，甚至代表這支灣區豪門已選擇將目光投向更遙遠的重建願景。