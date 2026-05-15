聖安東尼奧馬刺傳奇教練波波維奇（Gregg Popovich）在執教球隊期間一手打造出「團隊至上」的馬刺文化，即便波波維奇已卸下球隊總教練一職，但這樣的養成哲學依舊影響馬刺團隊，根據《The Athletic》記者魏斯（Jared Weiss）報導，瓦塞爾（Devin Vassell）表示波波維奇經常針對場內外的事務，給予自己最真誠的指引。
一手打造「馬刺文化」 波波維奇成傳奇教頭
波波維奇教練向來主張「生活與籃球並重」。過去他常與鄧肯（Tim Duncan）一同聚餐，並給予吉諾比利（Manu Ginobili）、帕克（Tony Parker）等馬刺名將人生建議。如今，這份傳統也傳承到了這支年輕馬刺隊身上。
瓦塞爾、布萊恩心存感激 坦言學到很多
瓦塞爾表示：「波波教練總是給你最直接、誠實的回饋。在充滿各種流言蜚語的環境中，你需要聽到實話。他教會我尊重比賽、不要將一切視為理所當然。更重要的是，他在生活、家庭以及回饋社區等方面給了我許多啟發，我對此心存感激」
不只瓦塞爾，馬刺小將布萊恩（Carter Bryant）也經常獲得波波維奇的指導，布萊恩也透露，波波維奇雖在公開場合經常顯得冷酷、嚴厲，但私底下是世界上最親切的人，「他一直在為我們的人生注入正能量。有時候，同樣的話由不同的人口中說出，效果完全不同。外界常傳聞他對球員很兇，但我接觸到的他，簡直是世界上最親切、最棒的人，他酷斃了！」
即便身體受到中風影響，但波波維奇始終心繫馬刺，在西區季後賽次輪G1馬刺不敵灰狼後，波波維奇出席了球隊的影片分析會議，並提供給馬刺教練團建議，波波維奇現在的角色雖已轉向管理層，但他依然是馬刺球員最強大的後盾。對馬刺隊員而言，波波維奇不只是季後賽的戰術大師，更是一位充滿智慧的人生導師。
資料來源：《Yahoo Sports》
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波波維奇教練向來主張「生活與籃球並重」。過去他常與鄧肯（Tim Duncan）一同聚餐，並給予吉諾比利（Manu Ginobili）、帕克（Tony Parker）等馬刺名將人生建議。如今，這份傳統也傳承到了這支年輕馬刺隊身上。
瓦塞爾、布萊恩心存感激 坦言學到很多
瓦塞爾表示：「波波教練總是給你最直接、誠實的回饋。在充滿各種流言蜚語的環境中，你需要聽到實話。他教會我尊重比賽、不要將一切視為理所當然。更重要的是，他在生活、家庭以及回饋社區等方面給了我許多啟發，我對此心存感激」
不只瓦塞爾，馬刺小將布萊恩（Carter Bryant）也經常獲得波波維奇的指導，布萊恩也透露，波波維奇雖在公開場合經常顯得冷酷、嚴厲，但私底下是世界上最親切的人，「他一直在為我們的人生注入正能量。有時候，同樣的話由不同的人口中說出，效果完全不同。外界常傳聞他對球員很兇，但我接觸到的他，簡直是世界上最親切、最棒的人，他酷斃了！」
即便身體受到中風影響，但波波維奇始終心繫馬刺，在西區季後賽次輪G1馬刺不敵灰狼後，波波維奇出席了球隊的影片分析會議，並提供給馬刺教練團建議，波波維奇現在的角色雖已轉向管理層，但他依然是馬刺球員最強大的後盾。對馬刺隊員而言，波波維奇不只是季後賽的戰術大師，更是一位充滿智慧的人生導師。
資料來源：《Yahoo Sports》