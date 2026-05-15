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芝加哥白襪隊今（15）日在主場以6：2擊敗堪薩斯皇家隊，豪取近期5連勝，同時完成對皇家的系列賽橫掃。這場勝利對白襪隊而言具備里程碑意義，不僅是本季首度勝率突破五成（22勝21敗），更是球隊睽違4年來，首度在5月份達成勝率正成長。日媒《Sponichi Annex》指出，日籍強打村上宗隆的出色選球眼與上壘能力，正是這支昔日百敗球隊脫胎換骨的關鍵。白襪隊自2023年起連續三年遭遇單季百敗的低迷慘況，被外界視為聯盟弱旅。然而今年球季白襪展現驚人韌性，今日賽後戰績來到22勝21敗，這不僅是他們自2022年5月25日以來，首度在5月球季進行中保有超過五成的勝率，目前更在美聯外卡爭奪戰中處於優勢位置，令芝加哥球迷為之瘋狂。擔任「第3棒、一壘手」的村上宗隆今日表現雖然1打數無安打，但他憑藉著極佳的耐心，前三打席全部選到四壞球保送，單場3次保送平個人本季紀錄，成為球隊進攻的火車頭。村上此役在第1局兩人出局後冷靜選到保送，隨後靠著隊友葛里查克（Randal Grichuk）的逆轉2分砲回本壘得分。第3局村上在滿壘局面下再次選到保送擠成滿壘，隨後隊友適時安打進帳2分。驚險插曲：第7局皇家隊投手投出一記險些擊中村上頭部的火球，引發全場球迷憤怒狂噓。村上目前打擊率雖然維持在.227，但靠著大量的保送，OPS（整體攻擊指數）高達.904，展現了強大的上壘威脅。除了打線發揮，白襪隊先發投手凱伊（Anthony Kay）表現同樣搶眼。這位曾在日職橫濱DeNA效力2年的左投，今日主投近7局僅失2分，順利奪下本季第3勝。白襪隊下一輪系列賽將移師客場，與同城的芝加哥小熊隊展開備受矚目的「風城大戰」。屆時村上宗隆將與效力於小熊隊的鈴木誠也、今永昇太上演精彩的日本德比對決。隨著白襪隊氣勢如虹，這場地鐵大戰無疑將成為5月大聯盟最熱門的話題。