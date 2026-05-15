聖安東尼奧馬刺傳奇球星「石佛」鄧肯（Tim Duncan）在2016年退休後，擔任過馬刺助理教練以及代理總教練，但近年來鄧肯卸下教練身份後，他仍選擇留在馬刺幫助球隊培養新人，根據《The Athletic》記者魏斯（Jared Weiss）報導指出，鄧肯不僅成為文班亞馬（Victor Wembanyama）的導師，更每日陪伴恩師波波維奇（Gregg Popovich）進行復健，成為波波維奇最堅強的支柱。
鄧肯傳承經驗 成文班亞馬最強後盾
目前馬刺隊距離暌違近十年的西區決賽僅剩一步之遙。鄧肯不僅在戰術執行上給予建議，更直接指導文班亞馬如何在季後賽的高壓環境下生存並取得成功，文班亞馬在首輪對上波特蘭拓荒者的G1就砍下35分，打破由鄧肯保持的隊史菜鳥季後賽首秀得分紀錄，而那場比賽鄧肯就在場邊觀賽。
回報波波維奇培育之恩 鄧肯每日陪伴復健
除了場上的傳承，鄧肯自波波維奇中風後，每天都陪同恩師進行復健訓練。馬刺執行長布佛德（RC Buford）在接受《The Athletic》記者魏斯（Jared Weiss）採訪時透露了這份師徒情的感人細節，「這就是為什麼在波波的復健過程中，鄧肯每天都會出現在體育館陪他。這並不是波波要求他來的，而是因為鄧肯希望能像當年波波照顧他那樣，在情感上回報這份連結。」
不只是鄧肯，馬刺其他名將如吉諾比利（Manu Ginobili）、帕克（Tony Parker）及「海軍上將」羅賓森（David Robinson）也經常現身給予支持。而鄧肯自從文班亞馬加入馬刺以來，他幾乎從未離開過球隊。
鄧肯用行動詮釋了何謂真正的「馬刺一生守護者」，不僅在季後賽引領球隊，並利用多年來在場上的經驗，傳承給新一代的馬刺球員，更用實際行動陪伴在波波維奇身邊，成為「暖心石佛」
資料來源：《The Sporting News》
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目前馬刺隊距離暌違近十年的西區決賽僅剩一步之遙。鄧肯不僅在戰術執行上給予建議，更直接指導文班亞馬如何在季後賽的高壓環境下生存並取得成功，文班亞馬在首輪對上波特蘭拓荒者的G1就砍下35分，打破由鄧肯保持的隊史菜鳥季後賽首秀得分紀錄，而那場比賽鄧肯就在場邊觀賽。
回報波波維奇培育之恩 鄧肯每日陪伴復健
除了場上的傳承，鄧肯自波波維奇中風後，每天都陪同恩師進行復健訓練。馬刺執行長布佛德（RC Buford）在接受《The Athletic》記者魏斯（Jared Weiss）採訪時透露了這份師徒情的感人細節，「這就是為什麼在波波的復健過程中，鄧肯每天都會出現在體育館陪他。這並不是波波要求他來的，而是因為鄧肯希望能像當年波波照顧他那樣，在情感上回報這份連結。」
不只是鄧肯，馬刺其他名將如吉諾比利（Manu Ginobili）、帕克（Tony Parker）及「海軍上將」羅賓森（David Robinson）也經常現身給予支持。而鄧肯自從文班亞馬加入馬刺以來，他幾乎從未離開過球隊。
鄧肯用行動詮釋了何謂真正的「馬刺一生守護者」，不僅在季後賽引領球隊，並利用多年來在場上的經驗，傳承給新一代的馬刺球員，更用實際行動陪伴在波波維奇身邊，成為「暖心石佛」
資料來源：《The Sporting News》