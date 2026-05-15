聖安東尼奧馬刺傳奇球星「石佛」鄧肯（Tim Duncan）在2016年退休後，擔任過馬刺助理教練以及代理總教練，但近年來鄧肯卸下教練身份後，他仍選擇留在馬刺幫助球隊培養新人，根據《The Athletic》記者魏斯（Jared Weiss）報導指出，鄧肯不僅成為文班亞馬（Victor Wembanyama）的導師，更每日陪伴恩師波波維奇（Gregg Popovich）進行復健，成為波波維奇最堅強的支柱。

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄧肯傳承經驗　成文班亞馬最強後盾　

目前馬刺隊距離暌違近十年的西區決賽僅剩一步之遙。鄧肯不僅在戰術執行上給予建議，更直接指導文班亞馬如何在季後賽的高壓環境下生存並取得成功，文班亞馬在首輪對上波特蘭拓荒者的G1就砍下35分，打破由鄧肯保持的隊史菜鳥季後賽首秀得分紀錄，而那場比賽鄧肯就在場邊觀賽。

回報波波維奇培育之恩　鄧肯每日陪伴復健

除了場上的傳承，鄧肯自波波維奇中風後，每天都陪同恩師進行復健訓練。馬刺執行長布佛德（RC Buford）在接受《The Athletic》記者魏斯（Jared Weiss）採訪時透露了這份師徒情的感人細節，「這就是為什麼在波波的復健過程中，鄧肯每天都會出現在體育館陪他。這並不是波波要求他來的，而是因為鄧肯希望能像當年波波照顧他那樣，在情感上回報這份連結。」

不只是鄧肯，馬刺其他名將如吉諾比利（Manu Ginobili）、帕克（Tony Parker）及「海軍上將」羅賓森（David Robinson）也經常現身給予支持。而鄧肯自從文班亞馬加入馬刺以來，他幾乎從未離開過球隊。

鄧肯用行動詮釋了何謂真正的「馬刺一生守護者」，不僅在季後賽引領球隊，並利用多年來在場上的經驗，傳承給新一代的馬刺球員，更用實際行動陪伴在波波維奇身邊，成為「暖心石佛」

資料來源：《The Sporting News


相關新聞

馬刺賠率看好重返西決！灰狼主場神話恐破滅　5大觀戰重點全解析

馬刺如何重拾招牌防守？幕後功臣連文班亞馬都誇　強森開高薪挖角

76人愚蠢操作挨轟！為了灌籃大賽簽下麥克朗　白放菁英射手給馬刺

雷霆晉級卻迎兩大噩耗！威廉斯歸期未定　西決恐遇例行賽天敵馬刺

麥鈺妤編輯記者

大家好，我是麥鈺妤，從小對運動有著濃厚的興趣，無論是球類還是國際大型賽事，我都喜歡關注與研究。這份興趣也讓我在求學過程中，不僅參與各類運動活動，也養成了持續追蹤賽事與選手動態的習慣。因為希望將體育的精...