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2026年NBA選秀大會即將於6月登場，而日前選秀順位抽籤儀式上，被視為狀元熱門的猶他楊百翰大學前鋒迪班薩（AJ Dybantsa），在確定選秀順位後一臉面無表情的模樣引發網路瘋傳。不少網友質疑他是否不想去華盛頓巫師。對此，迪班薩在聯合試訓中親自回應，揭開了那個「撲克臉」背後的真相。面對網路瘋傳的「臭臉」迷因，迪班薩在接受《NBA TV》訪問時笑著解釋，維持那樣的表情是經過「訓練」的成果。迪班薩表示：「我們被告誡不要有過度反應。所以我只是保持冷靜，維持一張撲克臉。」迪班薩也特別提到了2025年選秀狀元弗拉格（Cooper Flagg）。他指出，當年弗拉格在得知首順位球隊時，也展現了同樣沉穩的冷靜神情。值得一提的是，弗拉格在加盟達拉斯獨行俠後表現驚人，目前已成為年度最佳新秀的熱門人選。儘管巫師隊握有狀元籤，但選秀大會當晚的變數依然不小。猶他爵士隊老闆史密斯（Ryan Smith）在接受《德瑟雷特新聞報》（The Deseret News）訪問時直言不諱，表示球團為了奪冠目標，任何交易選項都在考慮範圍內。「我們正在努力贏得總冠軍，所以一切都應擺在桌面上討論。」史密斯語帶玄機地表示，「總管安吉（Danny Ainge）在選秀夜做出一些『瘋狂舉動』是出了名的。」這番話引發外界聯想，爵士是否會透過交易搶下迪班薩。雖然迪班薩目前仍是狀元領跑者，但後面的追兵也來勢洶洶。堪薩斯大學球星皮特森（Darryn Peterson）在Big 12賽季中的表現甚至一度壓過迪班薩，成為狀元的強勁競爭者；此外，杜克大學的前鋒布瑟（Cameron Boozer）也靠全能身手展現選秀狀元的潛力。