洛杉磯道奇二刀流巨星大谷翔平，昨（14）日先發對上舊金山巨人，主投7局無失分，大谷翔平本季44局投球中，被敲出25支安打，失6分其中有4分為自責分，防禦率僅0.82，目前暫居大聯盟防禦率王，雖在投手丘上威風八面，但大谷翔平本季打擊陷入低潮，他在今（15）日的比賽前接受採訪，表示自己目前沒有傷勢，同時也期待找回打擊手感。
暫居防禦率王 大谷翔平打擊卻陷低潮
昨日的比賽後，大谷翔平成為道奇隊史繼1981年賽季的瓦倫瑞拉（Fernando Valenzuela）後，在賽季前7場先發投出0.29防禦率後的第二佳紀錄。
相比起本賽季的投球表現，今年大谷翔平在打擊區的表現則相對平庸，目前大谷翔平150個打席擊出36支安打、7轟，貢獻17分打點，打擊率0.240，但在今日接受採訪時，大谷翔平透露進攻端的感覺已有所起色。
否認潛在傷勢 期盼找回手感
同時大谷翔平也透露自己對於輪休並沒有意見，「我和球隊談過了，我對輪休安排沒有意見，昨天的最後一個打席感覺非常好，所以我希望在下次上場打擊時能延續那樣的氣勢。」
針對外界質疑他是否因「二刀流」負擔過重或潛在傷勢影響打擊，大谷翔平在受訪時也否認這些疑慮，「首先，最重要的一點是我沒有受傷，這是件好事，我確實想在進攻端做出更多貢獻。今年到目前為止我還沒做到，所以我很期待接下來的表現。」
資料來源：《The Sporting News》
我是廣告 請繼續往下閱讀
昨日的比賽後，大谷翔平成為道奇隊史繼1981年賽季的瓦倫瑞拉（Fernando Valenzuela）後，在賽季前7場先發投出0.29防禦率後的第二佳紀錄。
相比起本賽季的投球表現，今年大谷翔平在打擊區的表現則相對平庸，目前大谷翔平150個打席擊出36支安打、7轟，貢獻17分打點，打擊率0.240，但在今日接受採訪時，大谷翔平透露進攻端的感覺已有所起色。
否認潛在傷勢 期盼找回手感
同時大谷翔平也透露自己對於輪休並沒有意見，「我和球隊談過了，我對輪休安排沒有意見，昨天的最後一個打席感覺非常好，所以我希望在下次上場打擊時能延續那樣的氣勢。」
針對外界質疑他是否因「二刀流」負擔過重或潛在傷勢影響打擊，大谷翔平在受訪時也否認這些疑慮，「首先，最重要的一點是我沒有受傷，這是件好事，我確實想在進攻端做出更多貢獻。今年到目前為止我還沒做到，所以我很期待接下來的表現。」
資料來源：《The Sporting News》