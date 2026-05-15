金州勇士隊今夏教練團傳出重大變革。儘管總教練科爾（Steve Kerr）已正式簽下兩年續約留任，但根據ESPN記者安東尼·史萊特（Anthony Slater）報導，勇士隊新賽季將失去兩位最核心的助理教練——負責進攻體系的史托茲（Terry Stotts）以及主導防守端的史戴克豪斯（Jerry Stackhouse）均已確定不會回歸。
進攻和防守助教雙雙求去
這兩位教練的離開對勇士隊的戰術運作將產生深遠影響，史托茲曾長期擔任波特蘭拓荒者隊總教練，他在勇士隊這兩年間擔任首席助教並負責進攻協調。他已在例行賽末段向科爾告知離隊決定，並表示對重返NBA擔任總教練持開放態度。
史戴克豪斯在2024年加入勇士教練團，主要負責調度球隊防守。這位現年51歲的前全明星後衛，在加入勇士前曾執教范德比爾特大學（Vanderbilt）五年，據悉他正積極尋求聯盟中的總教練職位。
報導特別強調，兩人並非遭到解雇，而是合約到期後決定不續約。史托茲在受訪時感性表示：「我非常享受與史蒂夫（科爾）、全體員工及球員共度的時光，這兩年非常有成就感，我對球隊只有滿滿的祝福。」
科爾重組教練團 威利葛林成潛在人選
隨著兩名高階助教的空缺，勇士隊必須迅速填補戰術空位。目前傳出的潛在人選包括前紐奧良鵜鶘隊總教練威利·葛林（Willie Green），他的教練生涯起點正是從科爾麾下擔任助教開始，被視為填補空缺的有力競爭者。
資深助教維姆斯（Kris Weems）預計將會續留。他先前因原助教德馬科（Chris Demarco）轉任WNBA紐約自由人隊總教練而獲得晉升，目前深得球團信任。
勇士隊教練團的這次大洗牌，也意味著科爾在新賽季兩年的合約期內，必須帶領全新的戰術幕僚團，為這支老牌勁旅尋找新的攻守節奏。
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這兩位教練的離開對勇士隊的戰術運作將產生深遠影響，史托茲曾長期擔任波特蘭拓荒者隊總教練，他在勇士隊這兩年間擔任首席助教並負責進攻協調。他已在例行賽末段向科爾告知離隊決定，並表示對重返NBA擔任總教練持開放態度。
史戴克豪斯在2024年加入勇士教練團，主要負責調度球隊防守。這位現年51歲的前全明星後衛，在加入勇士前曾執教范德比爾特大學（Vanderbilt）五年，據悉他正積極尋求聯盟中的總教練職位。
報導特別強調，兩人並非遭到解雇，而是合約到期後決定不續約。史托茲在受訪時感性表示：「我非常享受與史蒂夫（科爾）、全體員工及球員共度的時光，這兩年非常有成就感，我對球隊只有滿滿的祝福。」
隨著兩名高階助教的空缺，勇士隊必須迅速填補戰術空位。目前傳出的潛在人選包括前紐奧良鵜鶘隊總教練威利·葛林（Willie Green），他的教練生涯起點正是從科爾麾下擔任助教開始，被視為填補空缺的有力競爭者。
資深助教維姆斯（Kris Weems）預計將會續留。他先前因原助教德馬科（Chris Demarco）轉任WNBA紐約自由人隊總教練而獲得晉升，目前深得球團信任。
勇士隊教練團的這次大洗牌，也意味著科爾在新賽季兩年的合約期內，必須帶領全新的戰術幕僚團，為這支老牌勁旅尋找新的攻守節奏。