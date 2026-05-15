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洛杉磯道奇今（15）日在主場迎戰舊金山巨人，比賽中出現罕見一幕。巨人隊韓籍球星李政厚在5局上敲出一記左外野深遠飛球，竟靠著道奇左外野手「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernández）的守備瑕疵，一路狂奔回本壘演出「場內全壘打」。赫南德茲散漫的守備態度隨即在社群平台上引發道奇球迷砲轟，直言其表現令人無法接受。事件發生在5局上半，當時道奇隊以2：0領先、二壘有有人，兩出局後，李政厚在2好0壞的絕對落後下，擊出左外野邊線附近的深遠球。這顆球眼看著就要擊中牆角，負責守左外野的赫南德茲卻出現了嚴重的判斷失誤：赫南德茲第一時間並未全力衝刺，而是以「小跑步」姿態慢悠悠地靠近落球點，之後他又沒算準牆角障礙物的反彈角度。球擊中牆後詭異彈開，赫南德茲只能再轉身追球，早已錯過最佳回傳時機。趁著赫南德茲在牆邊匆忙撿球的空檔，腳程極快的李政厚毫不減速，連繞四個壘包滑回本壘，這記場內全壘打也帶有2分打點，瞬間追平比分。儘管此球並未被紀錄為失誤，但赫南德茲缺乏急迫感的守備態度讓道奇球迷徹底炸鍋。在 Reddit 與 Twitter 等平台，球迷紛紛留下負評：「天啊，那是什麼守備？那種消極的態度簡直讓人抓狂。」、「雖然他今天終於打了2支二壘安打，但他的守備一直都是聯盟末段班，現在連打擊都退化了」、「我想這是赫南德茲作為先發球員的終點了，他的防守表現對不起他的合約，我們小聯盟還有很多有才華的人等著上位。」甚至有前東家藍鳥隊的球迷亂入留言：「這就是我完全不懷念他的原因，守備努力度大概只有3%。」