我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇今（15）日在主場續戰舊金山巨人，教練團按計畫讓昨日剛先發奪勝的大谷翔平擔任「完全休兵日」。儘管這名頭號球星不在先發名單中，道奇的進攻火力依然兇猛。代班「第1棒」的捕手史密斯（Will Smith）首打席便轟出職業生涯首支首局首打席全壘打，讓道奇休息室瞬間陷入瘋狂。今日大谷翔平罕見未列入先發名單，這是他本季首度未以任何形式的身分進入先發陣容。他穿著球隊藍色長版防風外套，與隊友山本由伸在板凳區有說有笑，並時不時比手畫腳地交談，展現輕鬆的心情。比賽剛開打，頂替大谷擔任第1棒的史密斯，在1好2壞的情況下，精準鎖定一顆內角伸卡球，直接將球送往右中外野看台。這記強勁的全壘打讓全場沸騰，場邊觀戰的大谷也立刻露出燦爛笑容，熱烈鼓掌迎接這名奇兵功臣。有趣的一幕發生在史密斯繞壘期間，轉播鏡頭捕捉到總教練羅伯斯（Dave Roberts）因為這記「奇策」奏效而顯得異常興奮且慌忙。他趕緊掏出身上備著的一大袋葵花子，急急忙忙地遞給外野手帕赫斯（Andy Pages）。當史密斯回到休息室時，赫南德茲（Teoscar Hernandez）與帕耶斯隨即聯手發動道奇傳統的「種子浴」慶祝儀式，將葵花子灑在史密斯身上。原本一臉慌亂的羅伯斯隨即恢復冷靜，坐在椅子上與史密斯淡定擊掌。羅伯斯教練在賽前記者會解釋，大谷在登板日（投手身分）精神上最為緊繃，但肉體最疲憊的時刻往往是隔天。他表示：「如果比賽勝負關鍵時刻有需要，大谷還是可以代打上陣，但我認為讓他今天休息是正確的決定。」