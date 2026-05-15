金州勇士本賽季止步西區附加賽，休賽季傳出勇士正積極尋找第二位超級球星與柯瑞（Stephen Curry）搭檔，目標在明年賽季重返爭冠行列。前 NBA全明星後衛蒂格（Jeff Teague）在Podcast節目《Club 520》中大膽預測，費城76人的當家中鋒恩比德（Joel Embiid）可能會是勇士隊的最佳解答。
格林將成籌碼 恩比德聯手柯瑞爭冠
蒂格在節目中表示，他預測勇士會交易掉格林（Draymond Green）並搭配其他籌碼去爭取換回恩比德，「勇士將會交易掉格林（Draymond Green）這只是我的個人想法。他們會交易格林加上其他籌碼，去爭取恩比德。兄弟，你必須製造一點大動靜（Make a splash）」
蒂格直言字母哥、雷納德都沒機會 恩比德是最佳人選
先前傳出勇士有意爭取雷納德（Kawhi Leonard）或是「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）但蒂格指出，勇士要爭取這兩位巨星加盟有一定難度，勇士必須找一個對柯瑞真正有效的人，而最有可能進入自由市場的頂級巨星就是恩比德。
蒂格認為，如果恩比德能保持健康，與柯瑞聯手將會讓他動力十足。有趣的是，恩比德本人近期在76人隊的賽季結束訪談中，也為離開費城留下了伏筆，「我不知道誰會留在這，我甚至不知道我自己會不會留在這。無論發生什麼事，就隨它發生吧。」
恩比德本賽季受傷病困擾，例行賽僅出賽 38 場；而在季後賽的6場比賽中，他場均貢獻24分與7.7個籃板。對於渴望在柯瑞巔峰期尾聲再奪一冠的勇士來說，若能透過交易補進這名明星中鋒，無疑將徹底改變聯盟的競爭版圖。
資料來源：《Basket News》
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蒂格在節目中表示，他預測勇士會交易掉格林（Draymond Green）並搭配其他籌碼去爭取換回恩比德，「勇士將會交易掉格林（Draymond Green）這只是我的個人想法。他們會交易格林加上其他籌碼，去爭取恩比德。兄弟，你必須製造一點大動靜（Make a splash）」
蒂格直言字母哥、雷納德都沒機會 恩比德是最佳人選
先前傳出勇士有意爭取雷納德（Kawhi Leonard）或是「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）但蒂格指出，勇士要爭取這兩位巨星加盟有一定難度，勇士必須找一個對柯瑞真正有效的人，而最有可能進入自由市場的頂級巨星就是恩比德。
蒂格認為，如果恩比德能保持健康，與柯瑞聯手將會讓他動力十足。有趣的是，恩比德本人近期在76人隊的賽季結束訪談中，也為離開費城留下了伏筆，「我不知道誰會留在這，我甚至不知道我自己會不會留在這。無論發生什麼事，就隨它發生吧。」
恩比德本賽季受傷病困擾，例行賽僅出賽 38 場；而在季後賽的6場比賽中，他場均貢獻24分與7.7個籃板。對於渴望在柯瑞巔峰期尾聲再奪一冠的勇士來說，若能透過交易補進這名明星中鋒，無疑將徹底改變聯盟的競爭版圖。