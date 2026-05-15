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洛杉磯道奇隊今（15）日在主場迎戰舊金山巨人隊，道奇隊上25歲的新秀捕手拉辛（Dalton Rushing）在一次關鍵打席遭到三振後，疑似因對自己表現極度不滿，竟在回到休息室後上演「膝蓋折斷球棒」的暴力戲碼，不僅現場轉播單位當場看傻，主播更是不禁發出「Oh...」的驚嘆聲。此役拉辛擔任先發第7棒捕手，在進攻端，他的手感顯然不如預期，首打席便吞下三振。到了第4局下半，道奇隊當時以2：0領先，且處於1人出局二壘有人的得分機會，輪到拉辛上場。面對巨人右投拉普（Landen Roupp）的一顆滑順曲球，拉許揮棒落空，再度遭到三振。就在他走回球員休息區時，原以為他只是要收好裝備，沒想到拉辛竟順手將球棒橫放在右膝上用力一頂，整根木棒應聲斷成兩截。負責這場比賽轉播的《SportsNet LA》主播尼爾森（Stephen Nelson）親眼目睹這一幕，語氣驚訝地吐出一句：「Oh...」，隨即陷入短暫的語塞。事實上，這早就不是拉辛第一次在場上情緒失控。拉辛在小聯盟時期就以「真性情」著稱，升上大聯盟後，他的脾氣依舊火爆。今年5月在對戰紅雀隊輸球後，身為最後一名打者的他回到休息室便曾憤而踢踹板凳；此外，他也多次被拍到在場上與對手發生口角衝突。日本媒體對於拉許的舉動也相當關注，認為這位年僅25歲的捕手雖然攻守實力兼具，但如何管控場上的情緒與壓力，將是他能否在道奇隊站穩腳步的關鍵。影片流出後，社群媒體上的球迷反應兩極。有支持者認為：「這代表他對勝負非常有執著，這種鬥志是道奇需要的」；但也有不少批評聲音指出：「折斷球棒太火爆了，這對球隊氣氛沒有幫助。」