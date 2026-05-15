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洛杉磯道奇今（15）日在主場續戰舊金山巨人，在當家球星大谷翔平本季首度完全休養缺陣的情況下，道奇憑藉代班核彈頭史密斯（Will Smith）的先頭打者全壘打，以及6局下的關鍵安打攻勢，終場以5：2力克巨人取得2連勝。由於同區競爭對手教士敗給釀酒人，道奇也藉此勝利正式重返國聯西區榜首位置。大谷翔平今日如預期未列入先發名單，這也是他今年首度整場作壁上觀。總教練羅伯斯（Dave Roberts）大膽變陣，讓生涯從未擔任過首棒的捕手史密斯頂替「第一棒DH」。這項奇策在首局就收到回報，史密斯面對巨人先發投手路普（Landen Roupp），直接將球送出右中外野大牆，轟出個人賽季第4號全壘打。隨後在2局下，韓籍小將金慧成也在1死二、三壘時補上適時安打，幫助道奇取得2比0領先。道奇先發投手希恩（Emmet Sheehan）前3局表現穩健，讓巨人打線一安難求。然而比賽在5局出現變數，巨人韓籍影星李政厚在二壘有人時擊出左外野邊線深遠飛球，道奇左外野手赫南德茲（Teoscar Hernández）處理反彈球時出現判斷失誤，讓李政厚一路狂奔回本壘演出「場內全壘打」，巨人瞬間將比分追成2：2平手。平手僵局並未維持太久，6局下半道奇再度發動攻勢，趁著巨人換投之際攻佔二、三壘。代打柯爾（A. Call）在2出局後擊出帶有2分打點的關鍵安打，隨後老將羅哈斯（Miguel Rojas）也補上1分打點安打，道奇單局灌進3分，再度拉開領先。領先3分的道奇隨後啟動牛棚海，恩里克斯（Edgardo Henriquez）、維西亞（Alex Vesia）與終結者史考特（Tanner Scott）接連登板，徹底封鎖巨人打線，未讓對手再越雷池一步，最終順利收下系列賽勝利。