日本職棒（NPB）廣島東洋鯉魚隊前內野手羽月隆太郎今年1月因涉嫌使用俗稱「喪屍煙彈」的管制藥物「依託咪酯（Etomidate）」，遭廣島縣警方逮捕。今（15）日首度開庭，據日媒報導，羽月吸毒一案，受到高度關注，廣島地方法院外聚集了超過500人，爭奪僅有的46個旁聽席位；羽月當庭認罪，最後被判有期徒刑1年，緩刑3年，不過羽月認罪後，卻一語驚人，「因為身邊有其他鯉魚隊的選手也在吸食（才開始接觸）。」此話一出，引發外界對於球隊內部是否存有集體染毒問題的擔憂。
羽月隆太郎吸食「依託咪酯」遭警方逮捕 今日正式開庭
據廣島縣警方調查，羽月涉嫌於去年12月16日前後，在日本國內使用少量「依託咪酯」。這種藥物自去年5月起被日本列為危險藥品，因吸食後會導致手腳痙攣、意識模糊，行走模樣如同殭屍，故在民間被稱為「喪屍煙彈」。警方透露，早在去年12月16日便對羽月進行採尿檢測，結果呈現陽性反應。今年1月27日，廣島警方正式實施逮捕羽月，這也是依託咪酯在廣島縣內首度出現查獲案例。
500人搶46席旁聽席位 羽月隆太郎認罪
羽月吸毒一案，今日首次開庭，據《廣島Home TV》報導，廣島地方法院門外聚集了超過500人，爭奪僅有的46個旁聽席位，顯見外界對此案的高度關注。羽月今日身穿西裝入庭，表情嚴肅、雙唇緊閉，並向旁聽席鞠躬致意，當庭讀取起訴書後，羽月表示「事實沒有出入」，承認犯罪。
羽月隆太郎一句話震驚外界 指稱其他選手也在吸「依託咪酯」
不過羽月接下來一席話，讓人相當意外，他進一步供稱，「因為身邊有其他鯉魚隊的選手也在吸食（才開始接觸）。」 此番言論引發外界對於球隊內部是否存有集體染毒問題的擔憂。檢方最終要求判處1年有期徒刑。廣島地方法院隨即做出裁決，判處羽月有期徒刑1年，緩刑3年。
現年26歲的羽月隆太郎於2018年選秀第7順位入團，去年表現優異，出賽74場繳出打擊率2成95及個人新高的17次盜壘，是球隊重要的機動力來源，卻因吸毒葬送球員生涯。
什麼是「殭屍煙彈」？
報導中提到的「依托咪酯，Etomidate」原是一種短效麻醉藥。近期被不法分子添加進電子煙油中，由於吸食後會出現手腳抽搐、意識不清、如同殭屍般的異常行為，因此在社會上被稱為「喪屍煙彈」。目前在許多國家（包括日本與台灣）都已將其列為管制藥物。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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據廣島縣警方調查，羽月涉嫌於去年12月16日前後，在日本國內使用少量「依託咪酯」。這種藥物自去年5月起被日本列為危險藥品，因吸食後會導致手腳痙攣、意識模糊，行走模樣如同殭屍，故在民間被稱為「喪屍煙彈」。警方透露，早在去年12月16日便對羽月進行採尿檢測，結果呈現陽性反應。今年1月27日，廣島警方正式實施逮捕羽月，這也是依託咪酯在廣島縣內首度出現查獲案例。
500人搶46席旁聽席位 羽月隆太郎認罪
羽月吸毒一案，今日首次開庭，據《廣島Home TV》報導，廣島地方法院門外聚集了超過500人，爭奪僅有的46個旁聽席位，顯見外界對此案的高度關注。羽月今日身穿西裝入庭，表情嚴肅、雙唇緊閉，並向旁聽席鞠躬致意，當庭讀取起訴書後，羽月表示「事實沒有出入」，承認犯罪。
羽月隆太郎一句話震驚外界 指稱其他選手也在吸「依託咪酯」
不過羽月接下來一席話，讓人相當意外，他進一步供稱，「因為身邊有其他鯉魚隊的選手也在吸食（才開始接觸）。」 此番言論引發外界對於球隊內部是否存有集體染毒問題的擔憂。檢方最終要求判處1年有期徒刑。廣島地方法院隨即做出裁決，判處羽月有期徒刑1年，緩刑3年。
現年26歲的羽月隆太郎於2018年選秀第7順位入團，去年表現優異，出賽74場繳出打擊率2成95及個人新高的17次盜壘，是球隊重要的機動力來源，卻因吸毒葬送球員生涯。
什麼是「殭屍煙彈」？
報導中提到的「依托咪酯，Etomidate」原是一種短效麻醉藥。近期被不法分子添加進電子煙油中，由於吸食後會出現手腳抽搐、意識不清、如同殭屍般的異常行為，因此在社會上被稱為「喪屍煙彈」。目前在許多國家（包括日本與台灣）都已將其列為管制藥物。
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