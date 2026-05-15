我是廣告 請繼續往下閱讀

▲在接下來的幾個月裡，科爾陸續將歌詞融入籃球戰術分析中。（圖／泰勒絲 IG @taylorswift）

金州勇士隊總教練科爾（Steve Kerr）除了以戰術素養聞名，私下的幽默感也讓樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）印象深刻。根據《ESPN》最新專題報導，科爾曾在 2022-23 賽季期間，神不知鬼不覺地將泰勒絲名曲〈All Too Well〉的歌詞塞進賽後記者會的回答中，這段趣味往事在近期曝光後，連泰勒絲本人都驚訝地詢問：「這是真的嗎？」這項有趣的實驗發生在勇士隊的衛冕賽季。科爾當時私下給自己設定了挑戰，要在每一次的賽後訪問中，不露痕跡地嵌入泰勒絲的歌詞。經典開場：在 2023 年 3 月擊敗火箭隊後，科爾在回答問題時說道：「我在半場時走進更衣室的大門（I walked through the door of the locker room at halftime）」，這句話正是〈All Too Well〉的第一句歌詞。在接下來的幾個月裡，科爾陸續將歌詞融入籃球戰術分析中。由於語法極其自然，當時在場的所有體育記者都沒有察覺任何異狀。科爾的兒子馬修（Matthew Kerr）隨後將該賽季所有相關片段剪輯在一起，效果就像是科爾在不同場次的記者會中，完整地朗誦了整首歌曲。這段剪輯影片透過共同朋友傳到了泰勒絲手中。報導指出，泰勒絲看過後覺得「非常有創意且好笑」，甚至主動詢問能否公開分享這段影片。不過，目前已 60 歲的科爾選擇保持低調，婉拒了天后的分享請求，讓這段影片成為僅限於親友間流傳的私房收藏。媒體戲稱，這位帶領勇士奪下四座總冠軍的名帥，原來是一位深藏不露的「Swiftie」（泰勒絲粉絲暱稱）。這段歌詞實驗發生的 2022-23 賽季，勇士隊作為衛冕冠軍，打得相當掙扎，最終僅以44勝38敗、西區第六種子身分晉級，並在次輪遭湖人隊以4：2淘汰。而在剛結束的 2025-26 賽季，勇士隊更是飽受傷病困擾，柯瑞（Stephen Curry）與本季新加盟的巴特勒（Jimmy Butler）皆因傷缺陣多時，最終在附加賽落敗，無緣季後賽。儘管戰績起伏，科爾近期仍與勇士達成兩年續約。這則軼事在今日曝光後，為嚴肅的NBA賽季增添了不少娛樂話題。一位深藏在媒體室裡的「Swiftie」教練，或許正是科爾在漫長職業賽季中，為自己尋找樂趣的獨特方式。