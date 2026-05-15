我是廣告 請繼續往下閱讀

效力日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊「龍之子」徐若熙今（15）日在二軍先發，交手歐力士猛牛隊二軍，這是他下二軍調整後首度先發，共投5局失2分，被敲出3支安打，另外送出2次三振、3次四壞球保送，控球狀況略有不穩，據《Sportsnavi》數據，徐若熙此役最快球速153公里。首打席面對河野聰太，徐若熙花了7球才讓打者敲出飛球出局，隨後對横山聖哉投出保送，徐若熙投出保送後回穩，讓山中稜真、内藤鵬擊出飛球出局，讓歐力士隊留下殘壘。2局下徐若熙遭首棒打者香月一也敲出二壘安打，面對得點圈危機，徐若熙雖然解決三方陽登與池田陵真，但被堀柊那擊出帶有打點的安打，率先失掉分數，但徐若熙止住失血，讓遠藤成擊出一壘滾地球出局。3局下徐若熙雖然對横山聖哉投出保送，但順利抓下3個出局數，順利度過第3局投球。4局下徐若熙又遇到亂流，保送香月一也後，歐力士隊發動盜壘，面對得點圈危機，徐若熙被池田陵真敲出穿越安打，失掉此役第2分，隨後徐若熙回穩，讓堀柊那擊出雙殺打。5局下徐若熙連續解決遠藤成、河野聰太、横山聖哉，投出此役首次3上3下，結束前5局的投球後，徐若熙也退場休息，6局下由村上泰斗接替投球。總計此役徐若熙主投5局失2分，共用83球，被敲出3安，另外送出2次三振、3次保送，防禦率2.70，據《Sportsnavi》數據，徐若熙此役最快球速153公里。