勇士隊已悄然下調下賽季的目標預期，正式開啟「溫和重建」模式

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▲科爾並非因執教倦怠想退休，而是需要確認球隊未來的轉型計畫。（圖／美聯社／達志影像）

勇士團隊今夏的心態就是穩住中游梯隊，目標衝擊西部前5、前6，最差也守住附加賽名額

雷霆、馬刺、金塊、灰狼甚至是新崛起的火箭與爵士，紙面實力均被認為優於目前傷病纏身的勇士

「勇士最重要的任務，就是平穩走完柯瑞生涯末期

▲勇士下賽季的上限預計為西區第5至第6名，下限則可能再次落在附加賽邊緣（第10、11名）。（圖／美聯社／達志影像）

科爾面臨著「改朝換代」的挑戰

科爾留任的核心使命，在於「陪著柯瑞體面走完生涯最後篇章」

▲爾是唯一能讓柯瑞完全信任、將生涯巔峰託付的教練。（圖／翻攝自轉播畫面）

金州勇士隊近日正式官宣與總教練史蒂夫·科爾（Steve Kerr）續約兩年，這則消息不僅穩定了軍心，更揭開了這支王朝球隊未來的轉型藍圖。根據ESPN勇士長期隨隊記者史萊特（Anthony Slater）與邦騰斯（Tim Bontemps）在最新節目中的爆料，，而科爾的回歸既有改革現有體系，重新找回競爭力得目標，也帶有陪同當家球星柯瑞（Stephen Curry）體面走完生涯末期的神聖使命。史萊特透露，科爾的續約過程並非一帆風順，而是經歷了約三周的拉鋸。在附加賽不敵太陽出局後，科爾一度萌生去意。轉折點發生在出局後的第二周，科爾與老闆拉科布（Joe Lacob）、總管鄧利維（Mike Dunleavy）進行了一場兩小時的閉門長談。這場會議針對「建隊方向、戰術革新、教練團架構」達成高度共識。史萊特指出，科爾並非因執教倦怠想退休，而是需要確認球隊未來的轉型計畫。雙方最終敲定兩年約，不僅是為了穩定現狀，更是為了對應柯瑞剩餘的職業生涯長度。ESPN兩位記者一致認為，勇士隊今夏雖然會透過11號選秀籤或交易來微調陣容，但管理層已私下定位下賽季為「中游球隊」。勇士下賽季的上限預計為西區第5至第6名，下限則可能再次落在附加賽邊緣（第10、11名）。「我認為理想狀態下，要滿足幾個前提：兩名受傷的首發側翼下賽季中期順利復出、11號選秀簽選到優質潛力新人，比如考沃德這類實力派新秀。選這樣的球員，既能成長為球隊未來核心拼圖，又能立刻補強側翼即戰力。另外可以交易或續約波傑姆斯基，若操作順利甚至有機會撬動重磅球星交易。」史萊特分析，「但客觀來說，勇士下個賽季想衝冠基本上不切實際。。」在西區格局中，。但勇士隊也沒打算徹底「擺爛」拆隊，因為在現行選秀抽籤規則下，中游球隊同樣有機會抽中高順位籤，徹底擺爛的性價比極低。。體面收官、不強行折騰，更不能讓柯瑞晚年遠赴其他球隊效力。」史萊特表示，這正是科爾留任的意義——平穩過渡。「這算是一種溫和重建、折中過渡，也是結合球隊現況唯一的選擇。」邦騰斯同樣認為這是最合理的選擇，「勇士理應全力保持競爭力，陪伴柯瑞走完生涯最後篇章，絕不應該交易柯瑞、徹底拆隊重建。」《The Athletic》名記湯普森（Marcus Thompson）則發文分析，科爾續約是勇士認真革新的起點。：他必須在堅持團隊傳切理念的同時，接納現代籃球更強調的持球進攻與運動天賦，以適應聯盟當前的側翼群競爭趨勢。湯普森表示，科爾剛進聯盟就擁抱數據、尋找高效的進攻體系打法、排斥單打，但也非老頑固，能因材施教，交出普爾（Jordan Poole）這種持球核心，因此他就是執教勇士的不二人選，他繼續擔任教練，對於勇士確立後續補強也很重要。「倘若勇士未來如願引進頂級球星——以拉科布（Joe Lacob）的建隊風格，勢必會全力追逐巨星——科爾恰好擁有最大化球星實力的頂級執教能力。」湯普森寫道，「試想，如果勇士得到字母哥、雷納德甚至詹姆斯這樣的超巨，科爾絕對是執教他們的最佳人選。」更重要的是，科爾是唯一能讓柯瑞完全信任、將生涯巔峰託付的教練。。球團達成共識，絕對不會交易柯瑞，更不希望看到這位傳奇球星晚年遠赴他隊，而科爾正是確保這段旅程能平穩過渡、體面落幕的最佳人選。儘管勇士仍抱持追逐字母哥（Giannis Antetokounmpo）或詹姆斯（LeBron James）等超級巨星的野心，但目前的現實是：勇士正處於一個「溫和重建」的過渡期。這兩年的合約期，科爾將帶領勇士在競爭激烈的西區努力保持競爭力，哪怕最終未能重返爭冠行列，只要能讓柯瑞在舊金山優雅地完成最後一舞，對這支王朝球隊而言，便是最成功的轉型起點。