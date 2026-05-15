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克里夫蘭騎士隊在天王山之戰奪下關鍵勝利後，原預計明（16）日將在主場迎戰底特律活塞，力拚終結系列賽。然而，就在晉級東部決賽僅差一步之遙時，隊內卻驚傳大規模染病消息。根據騎士隊記者瓦爾東（Joe Vardon）報導，目前騎士更衣室正遭受兩種不同病毒的雙重夾擊，這為明日的G6關門戰蒙上了一層濃厚的陰影。報導指出，騎士隊目前的健康狀況極度不樂觀。總教練阿特金森（Kenny Atkinson）親口證實，自己感染了一種輕微的「上呼吸道病毒」。雖然阿特金森目前仍試圖帶病指揮，但教練團的體力與專注度已面臨考驗。更糟糕的是，另一種「胃部病毒」也在球員間蔓延。外線重要火力來源梅里爾（Sam Merrill）在G4與G5的休息日期間，出現了嚴重的症狀。儘管梅里爾在天王山之戰仍勉強出賽，但身體虛弱程度顯而易見。據了解，這兩種病毒（上呼吸道與胃部）來源不同，卻同時在隊內爆發，不排除還有更多隱形感染者。騎士隊今年季後賽展現了極端的主場優勢，目前已達成主場6連勝，外界原本看好他們能在克里夫蘭順利關門。然而，病毒侵襲帶來的疲勞與脫水風險，極可能抵銷主場優勢。對於系列賽2比3落後的活塞隊來說，這無疑是續命的最佳良機。活塞少主康寧漢（Cade Cunningham）在G5狂砍39分展現驚人狀態，若騎士受限於病魔導致輪替縮減或防守強度下降，活塞極有機會將系列賽強行拖入搶七大戰。目前騎士球團已加強更衣室的消毒與球員間的隔離措施，試圖遏止病毒進一步擴散。明日賽前的出賽名單將成為關鍵，除了已經確認染病的梅里爾，包含哈登（James Harden）與米契爾（Donovan Mitchell）在內的核心主力是否受到波及，將直接決定騎士能否在明日順利晉級。