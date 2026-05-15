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金州勇士隊管理層今日釋出明確訊號，即便核心陣容面臨老化與傷病挑戰，球團仍將全力以赴圍繞柯瑞（Stephen Curry）重新打造爭冠陣容。勇士助理總經理拉里哈里斯（Larry Harris）在受訪時感性表示，球隊欠柯瑞一個再次挑戰巔峰的機會；而美媒也同步爆料，老闆拉科布（Joe Lacob）已下達指令，今夏將再度在交易市場尋求頂級球星加盟。拉里哈里斯在接受採訪時強調，只要柯瑞還在陣中，勇士隊就絕對不會放棄追求總冠軍。他表示：「這一切從老闆拉科布開始，我們每個人都受到柯瑞的激勵，主帥科爾（Steve Kerr）也是。科爾曾說他想盡一切可能執教好柯瑞，幫助他重回那個位置，因為我們真的覺得這是欠他的。」哈里斯指出，柯瑞無與倫比的人格特質是勇士引援的最強武器。從杜蘭特（Kevin Durant）到近期加盟的梅爾頓（De'Anthony Melton），許多球員在面對相近的合約條件時，都會說出「我想和柯瑞一起打球」。這讓勇士在招募邊緣自由球員或重要拼圖時，始終保有競爭優勢。對於球隊補強的方向，哈里斯透露拉科布多年來始終維持一個核心要求：「我們能不能找到一個可以成為球隊第二好球員的人？」這並非否定格林（Draymond Green）的價值，而是希望找到另一名頂級得分點來減輕柯瑞的壓力。哈里斯坦言，拉科布不願意做糟糕的交易，但「每年都想去追逐大魚」。他更證實，勇士在今年交易截止日前，確實非常接近完成一筆重磅交易。儘管外界猜測勇士是否會為了即戰力送走選秀權，但根據《ESPN》資深記者史皮爾（Marc Spear）的消息，勇士目前傾向保留本屆選秀大會的第11順位選秀權，並預測可能選中密西根大學的冠軍中鋒倫德伯格（Lundberg）。勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）報導指出，勇士預計將在今年夏天針對柯瑞「更新陣容」。這意味著球隊並非步入徹底重建，而是要在保留柯瑞與老將靈魂的基礎上，透過拉科布口中的「大魚」以及選秀注入的新鮮血液，讓勇士重返爭冠行列。