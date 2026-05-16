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洛杉磯道奇隊15日在主場擊敗舊金山巨人，雖然贏球止住系列賽頹勢，但休息區內一幕令人不安的景象卻引發美媒關注。陣中25歲年輕捕手拉辛（Dalton Rushing）因不滿自己表現，在休息區出現「自殘」詭異行徑，不僅當眾折斷球棒，甚至用球棒猛敲自己的頭部。面對這位情緒失控的新星，身後的隊友艾德曼（Tommy Edman）等人被捕捉到只能尷尬苦笑，絲毫不敢上前制止，成為休息區內隱藏的未爆彈。今日拉辛以先發第7棒捕手身分出賽，但打擊手感冰冷，單場3打數掛零且慘吞3次三振。4局下半拉辛在二壘有人的得分機會遭到三振，回到休息區後憤而將球棒往大腿上一磕，當場將球棒折成兩半。6局下半，同樣在二、三壘有人的關鍵時刻，拉辛再次揮棒落空遭三振。這次他情緒徹底失控，在走回休息室途中，竟拿起球棒往自己戴著頭盔的腦袋猛敲三下。就在隊友換裝準備上場守備時，拉辛甚至被拍到用手掩面發出巨大的尖叫聲，將怒火全然發洩在自己身上。美媒《Total Pro Sports》今日引述社群平台X上的影片指出，拉辛的行為不僅嚇壞球迷，也讓休息區氣氛極度微妙。當時站在他身後的先發投手希恩（Emmet Sheehan）、沃羅布萊斯基（Justin Wrobleski）以及明星內野手艾德曼（Tommy Edman），全程目睹了拉辛的暴走。報導特別提到，這幾位主力球員當時並未上前安慰或制止，而是彼此交換眼神，臉上掛著一種「為了不激怒他而強忍笑意」的尷尬表情。這種「看破不說破」的迴避態度，反映出年輕球員情緒管理問題已讓休息區產生嫌隙。儘管道奇終場以5：2贏球，且大谷翔平輪休時仍展現深厚戰力奪回分區龍頭，但拉辛的行為已引發日本與美國媒體的檢討。雖然熱情是年輕球員的特質，但若無法控制情緒，這類過當的發洩在常勝軍團中極易造成影響。目前道奇隊高層尚未對此發表評論，但在追求冠軍的路上，休息室的紀律與氛圍至關重要。這場勝利暫時掩蓋了拉辛的失控，但若表現持續低迷且依舊出現這種情緒性反應，他恐怕將成為道奇隊內部的重大隱患。