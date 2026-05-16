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紐約洋基隊今（16）日宣布一項重大球員異動，原本備受期待能與柯爾（Gerrit Cole）合組「夢幻雙王牌」的左投弗里德（Max Fried），因左手肘骨挫傷，已被正式放入 15 天傷兵名單，預計至少數週內將完全暫停投球，這也讓洋基的頂尖輪值合體計畫再度延後。弗里德是在14日對陣巴爾的摩金鶯隊的比賽中暴露出不適。當時他僅投了3局、使用了61球，被敲出5支安打失3分後便提前退場，賽後初步診斷為左肘後側痠痛。隨後弗里德在紐約接受了隊醫艾哈邁德（Christopher Ahmad）的精密檢查，包含高規格的MRI（核磁共振）與CT（電腦斷層）掃描。檢查結果證實為左手肘骨挫傷。弗里德形容當時的受傷體感，表示感覺像是手肘過度伸展後受到強烈刺激，「後方的兩塊骨頭產生了互相撞擊」。這份傷情對洋基球團而言可謂是「不幸中的大幸」。由於弗里德曾在2014年接受過韌帶重建手術（TJ手術），外界一度非常擔心是舊傷復發。不過弗里德親自透露，名醫埃拉特拉切（Neal ElAttrache）已進一步檢視報告，並明確告知他最重要的「尺側副韌帶」目前狀況依舊相當良好，完全不需要動手術處理。「我當然很沮喪，因為接下來得缺陣一段時間，」弗里德在受訪時坦言，「但整體來說，很高興這看起來不是什麼嚴重傷勢，不需要開刀之類的。雖然沒有人想進傷兵名單、錯過比賽，但我也知道，長期來看目前情況仍然相當正面。」洋基總教練布恩（Aaron Boone）也稍微鬆了一口氣，表示：「某種程度上，這算是好消息，至少韌帶狀況良好，現在只是要看恢復時程會如何發展。接下來幾天到幾週，我們會密切觀察他的身體反應。」弗里德在2025年季前以7年2.18億美元的天價合約風光加盟洋基，上賽季更帶傷投出創生涯新高的195.1局，繳出19勝、防禦率2.86的賽揚級表現。本賽季至今，他展現工作馬本色，10場先發並列大聯盟最多，61.2局的投球局數更是高居大聯盟第一，繳出4勝3敗、防禦率3.21的不俗成績。然而，數據背後也隱藏著警訊。弗里德今年的直球均速為93.8英哩，相較於去年的94.8英哩有著將近1英哩的明顯下滑，手肘骨頭的撞擊是否在季初就影響了投球機制，值得後續觀察。洋基球團強調，目前會將重心放在弗里德的消腫與復原上。球團預計會在幾週後、或是等待他的疼痛症狀完全消失後，再次安排影像檢查，屆時才能進一步評估他恢復傳球練習的時間點，並排定更明確的復出時間表。