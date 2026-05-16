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效力於底特律老虎隊的台灣小將李灝宇，今（16）日在對陣多倫多藍鳥隊的比賽中擔任先發第9棒二壘手。雖然老虎隊最終在比賽後段發動逆轉，以3：2擊敗藍鳥，但李灝宇個人打擊手感依舊冰冷，全場2打數無安打，僅靠一次保送上壘，打擊率滑落至.200，正式進入「兩成保衛戰」。李政厚今日在進攻端表現掙扎，第一打席（3局下）面對藍鳥先發投手耶薩維奇（T. Yesavage），在1好1壞後擊出游擊方向滾地球出局。第二打席（5局下）展現耐心與投手纏鬥，在滿計數後選到四壞球保送，隨後更利用對手暴投進佔二壘。第三打席（7局下）在壘上有人的進攻機會下，第一球便積極出棒，可惜擊出游擊方向的雙殺打，未能為球隊建功。賽後李灝宇的打擊數據為：2打數0安打、1次四壞球，目前打擊率剛好維持在0.200，上壘率為0.259。本場比賽雙方上演投手戰，藍鳥隊先發投手耶薩維奇主投6局僅失2分，表現優異。老虎隊則採取投手車輪戰，動用6名投手合力壓制藍鳥打線。藍鳥隊雖然在2局上靠著金米尼斯（A. Gimenez）帶有兩分打點的二壘安打取得2：0領先，但老虎隊在3局下由格林（R. Greene）的適時安打追回1分，6局下再靠著托克森（S. Torkelson）的安打追平比數。比賽關鍵出現在9局下，藍鳥後援投手霍夫曼（J. Hoffman）遭遇亂流，老虎隊掌握機會攻下致勝分，最終以3：2向藍鳥說再見。老虎隊後援投手簡森（K. Jansen）主投1局送出2次三振拿下勝投。