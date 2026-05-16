我是廣告 請繼續往下閱讀

▲這場敗仗讓哈登（James Harden）季後賽生涯的「G6戰績」慘跌至4勝14敗。（圖／美聯社／達志影像）

▲莫布里（Evan Mobley）此役出賽36分鐘貢獻18分、6籃板、2阻攻與2抄截。（圖／美聯社／達志影像）

克里夫蘭騎士今（16）日在主場以94：115慘敗給底特律活塞，不僅錯失在第六戰關門的絕佳機會，也讓系列賽被迫延長至一戰定生死的搶七大戰。儘管騎士成功將活塞一哥康寧漢（Cade Cunningham）的得分壓制在21分，按常理這應是極有勝算的劇本，但騎士自身攻守兩端徹底崩盤。這場21分的慘敗不僅讓克里夫蘭球迷心碎，也暴露了騎士隊在關鍵關門戰中全面失序的內部危機。身為球隊的第一進攻箭頭，米契爾（Donovan Mitchell）連續兩場比賽在進攻端形同神隱。本場比賽他手感冰冷，全場20次出手僅6中，其中三分球6投2中，在出賽的37分鐘內僅拿微不足道的18分，正負值更是慘不忍睹的-25。如果騎士想要在第七戰勝出，米契爾能否及時甦醒將是決定賽季存亡的最大關鍵。哈登（James Harden）雖然攻下23分，但他在保護球權上交出了一場災難級的表現。全場騎士團隊發生高達19次失誤，其中哈登一人就包辦了8次。比賽中哈登顯得過於被動與消極，頻頻長時間持球停滯進攻，導致活塞防守球員能夠輕鬆包夾並完成抄截，送給活塞大量輕鬆發動快攻轉換得分的機會。不只是後場雙槍，騎士的「核心四人組」之一的前鋒莫布里（Evan Mobley）同樣低迷。他此役出賽36分鐘貢獻18分、6籃板、2阻攻與2抄截，帳面成績看似不錯但防守端完全無法阻擋活塞的禁區肆虐，最終寫下-24的低迷正負值。當米契爾與莫布里在同一場比賽集體神隱，騎士在攻防兩端自然毫無勝算。兩隊替補陣容的火力差距，是這場比賽最殘酷的現實。活塞隊的板凳群此役合力轟下48分，徹底打爆騎士防線；反觀騎士板凳僅進帳19分，其中還有3分是在最後垃圾時間撤下主力後攻進的。主力射手斯特魯斯（Max Strus）整場僅得6分，僅靠美林（Sam Merrill）苦撐貢獻10分，貧弱的板凳火力讓主力在陷入泥淖時完全得不到火力支援。如果賽前告訴騎士教練團，今晚能把康寧漢限制到只拿21分，全隊上下一定會對贏球充滿信心。然而，這正是活塞最可怕的地方。因為康寧漢身邊的綠葉球員今晚全部爆發、彈無虛發，這讓康寧漢甚至不需要在得分端大開殺戒，就能輕鬆串聯全隊帶走勝利。騎士隊在痛失聽牌優勢後，系列賽G7將移師底特律進行。面對即將到來的生死戰，騎士勢必要在48小時內解決核心當機與失誤過多的問題，否則本賽季的努力恐將在汽車城化為泡影。